Ajuns la 50 de ani, vârstă pe care a împlinit-o la finalul lunii iunie, Șerban Pavlu a stat de vorbă cu Libertatea despre cariera lui, în special despre rolul pe care îl are acum în „Tătuțu’”, serial care poate fi văzut pe VOYO.

Întrebat cum a reușit să-i dea viață comisarului Costoiu și ce este diferit la personajul din „Tătuțu’” față de cel din „Clanul”, Șerban Pavlu a afirmat că joacă un personaj al cărui ideal este dreptatea, în toate formele ei.

Cum l-a construit Șerban Pavlu pe comisarul Costoiu din „Tătuțu’”

„Față de cum era în «Clanul», este o diferență foarte mare. Am fost cumva în situația de a inventa trecutul unui om care exista deja, adică al comisarului Costoiu din «Clanul». A trebuit să apară acest comisar Costoiu tânăr, pentru care m-am legat cumva de ideea asta a unui idealism mai mare, un moment în care cineva chiar crede că dreptatea există, că este o chestie așa palpabilă, care depinde doar de noi să se întâmple. Cumva asta am încercat eu să-i imprim lui Costoiu în «Tătuțu’». Acest idealism și dorința de a pune imediat dreptatea la locul ei. Adică să rezolve problema. N-a avut încă timp să-și dea seama că nu se pot rezolva așa ușor problemele.

În «Tătuțu’», așa cum a fost și în «Clanul», de la un sezon la altul, există evident o acutizare a conflictului. Adică pur și simplu e o disperare care crește și crește, iar scenele sunt de natura asta. E ca un laț care începe să se strângă. Există continuitate în scene în sensul ăsta și atunci există tot timpul această criză a mea. E un om aflat într-o criză permanentă: de timp, principială… E un tip care, și cred că asta e marca sezonului 2 din «Tătuțu’», are o echipă, Brigada lui Costoiu, unde fiecare membru are sarcini precise. Însă el pare genul de om care ar vrea să fie în locul fiecăruia. Să fie și în locul fetelor, și al băieților, să fie el cel care se duce acolo, să vorbească el cu toți, să facă el flagrantul… E cumva bântuit de chestia asta, că nu se poate împărți sau clona”, a spus Șerban Pavlu.

În cazul în care nu ar fi ajuns actor, Șerban Pavlu ne-a dezvăluit ce și-ar fi dorit, când era mic, să facă în momentul în care va deveni adult.

Actorul și-ar fi dorit să devină scriitor

„Visam să scriu. Dar nu am scris foarte mult! Adică nu sunt un om care se duce acasă și scrie. Îmi place enorm să citesc, așa că am avut tot timpul senzația că m-aș apropia de lumea asta literară. Îmi place ficțiunea, citesc foarte multă ficțiune și cred că asta ține de înclinația mea spre visare și spre a mă transpune în altceva. Lucru care probabil are legătură și cu meseria asta pe care am ajuns să o fac până la urmă. Sunt un cititor avid de tot felul de genuri, dar în special de ficțiune, romane bune…

Când eram mic, citeam de-a valma. Am citit de multe ori lucruri care mă depășeau complet, le terminam și încercam să le înțeleg. Sunt mai degrabă autodidact și consider că ăsta a fost un lucru foarte important în viața mea, mai ales la începutul vieții mele: faptul că am citit de-a valma. Și cu bune, și cu rele, dar lucruri care m-au definit”, a mai afirmat Șerban Pavlu în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul actor care apare în rolul comisarului Costoiu din „Tătuțu’”, pe VOYO, ne-a precizat și unde mai poate fi văzut, dar a spus și că este posibil să obțină un rol într-o comedie din televiziune.

Șerban Pavlu, de la „Clanul” și „Tătuțu’”, la un serial de comedie?

„Am proiectele pe care le am în fiecare an în teatru. Sunt în continuare actor al Teatrului Bulandra, lucru la care țin foarte mult, în ciuda faptului că teatrul a fost un loc în care am muncit mult mai mult și am adunat mult mai multe frustrări și bătălii de pierdut decât în film sau în televiziune, unde lucrurile au mers mai ușor. A fost o zonă și care este mai căutată de obicei și a fost mai generoasă cu mine decât teatrul, dar am rămas în continuare îndrăgostit de teatru și o să continui să fac asta.

Pot fi găsit la teatru, e destul de simplu, puteți să căutați. Spectacolele mele nu sunt numai la Teatrul Bulandra, ci și la Teatrul Naţional Bucureşti (TNB), la ARCUB (Centrul Cultural al Municipiului București), la Teatrul Metropolis și spectacole independente cu care mergem prin țară. Unul, în special, la care țin enorm, se numește «Dragi părinți». Este un spectacol vesel și trist în același timp, extraordinar de entertaining. Nimeni nu cred că a plecat de la el fără să aplaude din suflet.

Am și o producție, sper eu, de comedie în televiziune, dar despre asta nu pot să spun mai mult. Sper și îmi doresc foarte mult să fac comedie în televiziune”, a încheiat Șerban Pavlu.