Ajuns la 50 de ani, vârstă pe care a împlinit-o la finalul lunii iunie, Șerban Pavlu a stat de vorbă cu Libertatea despre cariera lui, în special despre rolul pe care îl are acum în „Tătuțu’”, serial care poate fi văzut pe VOYO.

Întrebat cum a reușit să-i dea viață comisarului Costoiu și ce este diferit la personajul din „Tătuțu’” față de cel din „Clanul”, Șerban Pavlu a afirmat că joacă un personaj al cărui ideal este dreptatea, în toate formele ei.

Cum l-a construit Șerban Pavlu pe comisarul Costoiu din „Tătuțu’”

„Față de cum era în «Clanul», este o diferență foarte mare. Am fost cumva în situația de a inventa trecutul unui om care exista deja, adică al comisarului Costoiu din «Clanul». A trebuit să apară acest comisar Costoiu tânăr, pentru care m-am legat cumva de ideea asta a unui idealism mai mare, un moment în care cineva chiar crede că dreptatea există, că este o chestie așa palpabilă, care depinde doar de noi să se întâmple. Cumva asta am încercat eu să-i imprim lui Costoiu în «Tătuțu’». Acest idealism și dorința de a pune imediat dreptatea la locul ei. Adică să rezolve problema. N-a avut încă timp să-și dea seama că nu se pot rezolva așa ușor problemele.

Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Recomandări
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

În «Tătuțu’», așa cum a fost și în «Clanul», de la un sezon la altul, există evident o acutizare a conflictului. Adică pur și simplu e o disperare care crește și crește, iar scenele sunt de natura asta. E ca un laț care începe să se strângă. Există continuitate în scene în sensul ăsta și atunci există tot timpul această criză a mea. E un om aflat într-o criză permanentă: de timp, principială… E un tip care, și cred că asta e marca sezonului 2 din «Tătuțu’», are o echipă, Brigada lui Costoiu, unde fiecare membru are sarcini precise. Însă el pare genul de om care ar vrea să fie în locul fiecăruia. Să fie și în locul fetelor, și al băieților, să fie el cel care se duce acolo, să vorbească el cu toți, să facă el flagrantul… E cumva bântuit de chestia asta, că nu se poate împărți sau clona”, a spus Șerban Pavlu.

Șerban PavluIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 23

În cazul în care nu ar fi ajuns actor, Șerban Pavlu ne-a dezvăluit ce și-ar fi dorit, când era mic, să facă în momentul în care va deveni adult.

Actorul și-ar fi dorit să devină scriitor

„Visam să scriu. Dar nu am scris foarte mult! Adică nu sunt un om care se duce acasă și scrie. Îmi place enorm să citesc, așa că am avut tot timpul senzația că m-aș apropia de lumea asta literară. Îmi place ficțiunea, citesc foarte multă ficțiune și cred că asta ține de înclinația mea spre visare și spre a mă transpune în altceva. Lucru care probabil are legătură și cu meseria asta pe care am ajuns să o fac până la urmă. Sunt un cititor avid de tot felul de genuri, dar în special de ficțiune, romane bune…

Când eram mic, citeam de-a valma. Am citit de multe ori lucruri care mă depășeau complet, le terminam și încercam să le înțeleg. Sunt mai degrabă autodidact și consider că ăsta a fost un lucru foarte important în viața mea, mai ales la începutul vieții mele: faptul că am citit de-a valma. Și cu bune, și cu rele, dar lucruri care m-au definit”, a mai afirmat Șerban Pavlu în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul actor care apare în rolul comisarului Costoiu din „Tătuțu’”, pe VOYO, ne-a precizat și unde mai poate fi văzut, dar a spus și că este posibil să obțină un rol într-o comedie din televiziune.

A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii
Recomandări
A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii

Șerban Pavlu, de la „Clanul” și „Tătuțu’”, la un serial de comedie?

„Am proiectele pe care le am în fiecare an în teatru. Sunt în continuare actor al Teatrului Bulandra, lucru la care țin foarte mult, în ciuda faptului că teatrul a fost un loc în care am muncit mult mai mult și am adunat mult mai multe frustrări și bătălii de pierdut decât în film sau în televiziune, unde lucrurile au mers mai ușor. A fost o zonă și care este mai căutată de obicei și a fost mai generoasă cu mine decât teatrul, dar am rămas în continuare îndrăgostit de teatru și o să continui să fac asta.

Pot fi găsit la teatru, e destul de simplu, puteți să căutați. Spectacolele mele nu sunt numai la Teatrul Bulandra, ci și la Teatrul Naţional Bucureşti (TNB), la ARCUB (Centrul Cultural al Municipiului București), la Teatrul Metropolis și spectacole independente cu care mergem prin țară. Unul, în special, la care țin enorm, se numește «Dragi părinți». Este un spectacol vesel și trist în același timp, extraordinar de entertaining. Nimeni nu cred că a plecat de la el fără să aplaude din suflet.

Am și o producție, sper eu, de comedie în televiziune, dar despre asta nu pot să spun mai mult. Sper și îmi doresc foarte mult să fac comedie în televiziune”, a încheiat Șerban Pavlu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Noi imagini din casa din pădure pe care și-a ridicat-o Sânziana Negru: „Ați creat un loc minunat”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Unica.ro
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
GSP.RO
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Doi români din Italia au agresat o agentă de parcare după ce au fost amendați pentru că și-au parcat mașina pe trecerea de pietoni
Știri România 16:09
Doi români din Italia au agresat o agentă de parcare după ce au fost amendați pentru că și-au parcat mașina pe trecerea de pietoni
Parlamentul a aprobat înființarea unui comandament NATO de sprijinire a Ucrainei, la Baza de la Câmpia Turzii
Știri România 15:56
Parlamentul a aprobat înființarea unui comandament NATO de sprijinire a Ucrainei, la Baza de la Câmpia Turzii
Parteneri
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Adevarul.ro
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elle.ro
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Imagini din casa în care locuiește Mara Bănică. Parchetul a costat 10.000 de euro: „E un apartament într-o casă boierească”
Stiri Mondene 15:50
Imagini din casa în care locuiește Mara Bănică. Parchetul a costat 10.000 de euro: „E un apartament într-o casă boierească”
Meseria pe care visa Șerban Pavlu să o aibă dacă nu ajungea actor: „Îmi place enorm”. Noul proiect în care speră să apară
Exclusiv
Stiri Mondene 15:42
Meseria pe care visa Șerban Pavlu să o aibă dacă nu ajungea actor: „Îmi place enorm”. Noul proiect în care speră să apară
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
ObservatorNews.ro
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
GSP.ro
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Mai mulți bani la Loto 6/49! Românii care ghicesc 3 numere primesc o sumă mult mai mare
KanalD.ro
Mai mulți bani la Loto 6/49! Românii care ghicesc 3 numere primesc o sumă mult mai mare

Politic

Călin Popescu-Tăriceanu îl pune la zid pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre UE: „Nu cunoaște realitatea acelei perioade”
Politică 15:01
Călin Popescu-Tăriceanu îl pune la zid pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre UE: „Nu cunoaște realitatea acelei perioade”
Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Politică 12:47
Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt