Mihai Albu a ales destinația pentru luna de miere. Mikaela îl va însoți în vacanță

Mihai Albu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După ce, pe 23 mai, și-a unit destinul cu aleasa inimii în fața ofițerului de stare civilă, designerul se pregătește acum de o vacanță cu totul specială. Spre deosebire de tradiționala lună de miere dedicată exclusiv mirilor, acesta a decis să împartă experiența cu cele mai importante persoane din viața sa – soția și copiii.

În cadrul emisiunii „Summer Star”, Mihai Albu a mărturisit că, după un an plin de emoții și evenimente importante, își dorește ca această escapadă să fie nu doar o sărbătoare a iubirii, ci și un prilej de a petrece timp prețios în familie.

„Plecăm în Santorini 10 zile cu copiii. O să fie o lună de miere în familie. E o ieșire pe o insulă. Am avut plăcuta surpriză să avem cursa directă. Ne consultăm când alegem vacanța”, a mai spus Mihai Albu.

Designerul nu a dezvăluit încă surprizele pe care i le-a pregătit soției sale, însă promite că vacanța va fi una memorabilă, cu momente de poveste. „A fost un an cu de toate, cu nuntă, organizare, apoi revenirea de după nuntă. Noi din octombrie anul trecut am început pregătirile pentru nuntă și au durat până în mai”, a declarat Mihai Albu la Summer Star.

Ce i-a zis Mikaela lui Mihai Albu în secret, la nuntă

Pe 23 mai, Mihai Albu și Elena Nechifor s-au căsătorit civil. La Ofițerul Stării Civile au fost însoțiți de fiicele lor, de martorii Mihaela Borcea și Sorin Rap, dar și de câțiva apropiați. Ulterior, ei s-au căsătorit religios la o biserică din București, iar apoi au făcut o petrecere la restaurantul unui hotel de lux din București.

De la evenimente nu a lipsit Mikaela, fiica lui Mihai Albu din mariajul cu Iulia Albu. Adolescenta a impresionat cu rafinamentul ei, cu delicatețea sa, a purtat rochii elegante și pantofi creați chiar de tatăl ei. Acum, Mihai Albu a spus și ce i-a zis fiica lui la nuntă.

Creatorul de pantofi a simțit cu adevărat că fiica lui se bucură sincer pentru el, dându-și seama mai ales din vorbele pe care i le-a spus chiar în biserică. „Mikaela a fost aproape de noi, se vedea că e foarte încântată, că ne-am găsit, că suntem împreună.

Toate vorbele frumoase de la ea chiar au fost din suflet, am simțit lucrul acesta. Era foarte apropiată, tot timpul căuta prezența mea, a stat lângă mine. A fost foarte emoționată, chiar m-a strâns așa de mână, de braț și mi-a spus mă bucur tare pentru tine, tati. Lucrul ăsta m-a emoționat.

Am văzut-o și cu lacrimi în ochi, ea e foarte sensibilă. Am simțit că s-a bucurat pentru mine. Și la cununia civilă, și la biserică a avut lacrimi în ochi”, a mărturisit Mihai Albu, în emisiune „Online story”, conform Wowbiz.

