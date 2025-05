Revista VIVA a publicat primele imagini de la Starea Civilă cu cei doi soți radiind de fericire. Pentru ziua cea mare, Elena nu a ales o rochie albă, ci una vișinie. Pe de altă parte, designerul de pantofi a îmbrăcat un costum special.

„Îmi dau lacrimile. Am ajuns și în punctul acesta și sunt cu adevărat fericită. Nu știu cum îl cunosc oamenii pe Mihai, însă eu am avut șansa, privilegiul, să descopăr un om deosebit de rafinat, de manierat, responsabil, implicat, un om extraordinar de bun. Aproape că nu îi găsesc nicio deficiență cât să mă pot lua un pic de el. (…) A fost un «DA» cu ecou, ca să se audă, mă simt ușurată, am depășit momentul. (…)

Nu am dormit, decât trei ore, noroc cu TikTok-urile astea care te mai animă puțin, dar cred că facem față. (…) Eu am venit de la coafură, makeup și restul și Mihai era la patru ace, simțeam că sunt contra timp, el era deja aranjat, eu cu sneakersii. Îmi place când îl văd elegant, am destul de des ocazia să îl văd așa”, a declarat Elena Nechifor, soția lui Mihai Albu, pentru spynews.ro.

Designerul și Elena pregătesc un eveniment rafinat și elegant, la care îi vor avea alături pe toți oamenii dragi. La cununia civilă a celor doi a fost invitată și fiica lui Mihai Albu, Mikaela.

