„Vreau să împărtășesc cu voi ceva ce mi s-a întâmplat zilele trecute. Eram la filmare. Acțiunea se petrecea la Colegiul Național George Coșbuc. Zi de filmare grea, cu multe cadre. Cu toate acestea, în măsura în care timpul a permis, am încercat să nu refuz pe nimeni care și-a dorit o fotografie.

Întâlnirea emoționantă a lui Mihai Bendeac

Actorul a început prin a descrie contextul: o zi de lucru intensă, în care, chiar și obosit, a încercat să răspundă cu amabilitate tuturor fanilor. „La un moment dat, mergând spre rulotă ca să mă schimb în altă ținută și cu mintea alertă la ce cadru urmează, am fost abordat de un domn care m-a rugat să fac o fotografie cu fiica lui, Ingrid.

Nu este, în mod evident, ceva ce nu mi s-a mai întâmplat. Am făcut poze cu mii de copii. Am cunoscut copiii prietenilor, colegilor. Toată lumea știe că mă topesc instantaneu, îmi plac copiii (atâta timp cât nu sunt ai mei 😁). Daaaar… acum a fost ceva diferit.”

Mihai Bendeac mărturisește că de data aceasta a fost o experiență complet diferită de toate celelalte întâlniri cu admiratori. „Copilul ăsta avea un zâmbet care oprea timpul în loc. Și, mai presus de orice, în momentul în care s-a uitat la mine… Ei, aici e greul. Nu știu cum să explic… Efectiv am simțit un nivel de bucurie, de zen pe care nu l-am mai regăsit niciodată din copilărie până acum.”

Și a continuat: „Eu am o chestie la care mă raportez atunci când vine vorba despre fericire. Cred că am atins-o o singură dată în plenitudinea ei. Aveam 5 ani. Era o zi de toamnă când bunicii au venit să mă ia de la grădiniță. Nu știu de ce amintirea aia este atât de pregnantă. Îmi amintesc tot. Cum eram îmbrăcat eu, cum erau îmbrăcați ei, cum bătea soarele, absolut tot… Și fericirea aia! Aia pe care nu am mai atins-o niciodată.”

El a făcut o paralelă între acel moment din copilărie și senzația trăită acum, la maturitate. „Până sâmbătă. Când, din nimic, în mijlocul unei zile de filmare complicate, în miezul unei vieți cu multe lupte, dintr-o dată, am atins iar, după 37 de ani, fericirea aia. Într-o secundă. Pur și simplu. Nu știu de ce. Nu știu cum. Nu știu de ce tocmai copilul ăsta. Nu știu de ce acum. Nu știu ce înseamnă asta. Nici n-am timp în perioada asta să reflectez la acest aspect”.

I-a mulțumit lui Ingrid

Actorul mărturisește că nu-și poate explica de ce a simțit această emoție puternică, dar recunoaște că momentul l-a marcat profund. „Încă suntem în filmări la „Băieți de oraș”, urmează premiera la teatru cu „Cei trei asasini”. Însă ceva s-a întâmplat. Într-o după-amiază. Cu un zâmbet de copil. Mulțumesc, Ingrid! E clar că tu ai ceva special. Poate am atins un înger.”

Postarea actorului a emoționat profund fanii, care au reacționat cu sute de comentarii și mesaje de susținere. Mulți au spus că se regăsesc în trăirile lui și că fericirea adevărată se găsește adesea în lucrurile simple, într-un gest, un zâmbet, o privire sinceră.

