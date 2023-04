În anul 2012, când încă trupa Hi-Q era printre preferatele publicului din România, Mihai Sturzu a luat o decizie radicală, care avea să îi schimbe viața. S-a apucat de o scoală de pilotaj pentru a-și îndeplini visul din copilărie, acela de a deveni pilot.

Mihai Sturzu: „Am luat licență de pilot privat la vârsta de 32 de ani”

La 32 de ani avea licența de pilot. „Am făcut școala de la Ghimbav-Brașov pentru prima licență, iar azi am ajuns să am licențele pentru toate tipurile de avion. Am luat licență de pilot privat la vârsta de 32 de ani. Mai târziu, trei prieteni s-au rugat de mine să mă duc cu ei la școala de piloți de linie, aveau nevoie să fie patru oameni în grup”, a povestit fostul cântăreț, conform protv.ro.

„Am crezut că e supergreu, așa a și fost, dar în 2017 am terminat școala de piloți de linie, iar la 38 de ani aveam interviu la companie. E foarte mișto aviația, se potrivește cu felul meu de a proceda.

Am învățat foarte multe, nimic nu este la întâmplare, totul este pe bază de școală, nu de talent. Sigur că are și poezia ei, oricât de riguroasă ar fi, vezi cele mai frumoase răsărituri și apusuri din cockpit. Se îmbină rigurozitatea cu poezia”, a mai zis Mihai Sturzu, care după multe ore de zbor acum e comandant de aeronavă.

„După zece ani de când zbor cu avioane mici și cinci de când zbor cu avioane mari, de astăzi sunt comandant”

Într-o postare recentă pe Facebook, el și-a anunțat reușita în carieră. „După zece ani de când zbor cu avioane mici și cinci de când zbor cu avioane mari, de astăzi sunt comandant. Sunt mulți oameni la care mă gândesc cu recunoștință… primul instructor, colegul de bancă din școala de aviație, mentorul meu, atâția alți piloți de la care am învățat mereu câte ceva…”, și-a început el confesiunea în mediul online.

Și a continuat: „Totuși, există o persoană care mi-a fost mereu alături: în momentele în care îmi venea să plâng de nervi că nu reușeam să aterizez Zlinul 142 corect, în lungile nopți în care învățam acasă diferențele dintre zborul subsonic, transonic, supersonic și hipersonic… de-a lungul sutelor de examene, de ore de simulator din care ieșeam cu tricoul ud la propriu… persoană care mi-a dat mereu încredere, energie și determinare să ajung aici: eu.

Well, îmi mulțumesc din suflet mie! Sunt foarte mândru de mine! Love and devotion. Later edit (a doua zi dimineață): sunt impresionat de miile de mesaje, comentarii, gânduri bune transmise. Vă mulțumesc din suflet! Dacă aș putea, v-aș lua pe toți în cel mai mare avion din lume și am pleca în cele mai frumoase vacanțe!”.

După ce a renunțat la muzică, o perioadă de timp, Mihai Sturzu a activat și în politică, în partidul PSD. A renunțat după cinci sau șase ani. „Nu mai am nicio legătură cu politica. În afară de faptul că mai am prieteni politicieni, oameni extraordinar de buni și de sufletiști. Sunt oameni geniali și în PSD, și în PNL, și în USR. Dar am rămas prieten cu ei și nu vorbim politică atunci când ne vedem. Pur și simplu nu mă mai interesează. Îmi văd de viața mea”, a zis el înr-un interviu pentru Libertatea.

