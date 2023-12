Uniunea Europeană de radio și televiziune (EBU) a publicat recent, pe pagina oficială, lista celor 37 de televiziuni naționale, care vor participa la marea competiție muzicală, care va avea loc în luna mai a anului viitor, la Malmo, în Suedia. România nu se regăsește pe lista furnizată de EBU printre cele 37 de țări participante la Eurovision 2024, pentru că nu a achitat taxa de participare, în valoare de 180.000 euro. TVR susține că mai avem o șansă pentru a ne prezenta în concurs.

„Deși România nu este, în prezent, confirmată să concureze anul viitor, discuțiile continuă cu TVR în privința unei potențiale participări”, se arată pe site-ul EBU.

Conducerea TVR a făcut câteva precizări în ce privește participarea României la Eurovision 2024. „Aşa cum am comunicat, referitor la participarea României la Eurovision Song Contest (ESC) 2024, SRTv nu a luat o decizie finală.

În acest moment, suntem în legătură cu organizatorii (European Broadcasting Union – EBU) şi toate opţiunile rămân deschise.

EBU a acordat Televiziunii Române o amânare pentru a-şi exprima opţiunea după adoptarea bugetului de stat pe 2024”, se arată în răspunsul dat de Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol al TVR, pentru paginademedia.ro.

„Când am găsit și eu piesa, aflu că e posibil să nu mai participăm la Eurovision”

Mihai Trăistariu a răbufnit după ce s-a aflat că în anul 2024, România ar putea să nu participe la Eurovision. Tornerò este cântecul cu care artistul a reprezentat România la concursul Eurovision în anul 2006, în Grecia, la Atena, și s-a clasat pe locul 4.

Acum, Mihai Trăistariu mărturisește că își dorea să participe din nou și că a găsit piesa potrivită. De asemenea, el a precizat că cei care au reprezentat România la Eurovision în ultimii ani nu au fost bine pregătiți pentru acest concurs.

„Sunt extrem de supărat! Eu, din luna septembrie, am primit o melodie din Finlanda de la niște producători, care mi s-a părut genială și am zis: gata, am găsit piesa, după ani de zile de căutări!

Și uite când am găsit și eu piesa, aflu că e posibil să nu mai participăm la Eurovision! Mă așteptam cumva! Nu știu de ce nu sunt ei în stare să gestioneze un eșec.

„Dar, dacă trimitem prichindei din ăștia, normal că o să luăm numai 0 puncte”

Am înțeles că a luat 0 puncte băiatul ăsta, dar asta ce înseamnă, adică, dacă la fotbal România nu se califică la Mondiale, nu mai mergem niciodată? Nu se poate, o dată e bine, altă dată e rău. Cu mine și cu Luminița a fost bine, am avut rezultate de top, deci se poate!

Dar, dacă trimitem prichindei din ăștia, normal că o să luăm numai 0 puncte! Eu am tot țipat și am strigat: nu mai trimiteți copii nepregătiți, necopți!

O să văd și eu ce țări mai permit străini, că eu am piesa bună și o să mă înscriu în altă țară dacă nu am de ales”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Click!

TVR a cheltuit aproape 400.000 de euro pentru participarea la Eurovision 2023, unde România a obținut cel mai slab rezultat din istorie

La ediția din acest an, TVR l-a trimis la Liverpool pe Theodor Andrei, 18 ani, care a cântat în semifinala de pe 11 mai melodia „D.G.T. (Off and on)”. Doar că acesta n-a prins finala, ceea ce a dus automat la eliminarea din concurs. Inițial, pe masa TVR au fost 84 de piese, dintre care 12 au ajuns în finala selecției naționale câștigate de Theodor Andrei.

Așadar: 180.000 de euro taxa de participare, 25.000 de euro pentru circuite, 80.000 de euro pentru show-ul României, 11.000 de euro pentru transport și diurna, plus 23.500 de euro pentru cazare. În total: 319.500 de euro. La această sumă se mai adaugă și cheltuielile estimate de la selecția națională din februarie, de aproximativ 63.000 de euro. Total de 382.500 de euro.

