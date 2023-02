Mimi este una dintre cele mai cunoscute persoane din mediul online și a venit în platoul emisiunii „La Măruță”. Vloggerița a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță de a participa la rubrica sosurilor iuți. Invitații sunt nevoiți să răspundă tuturor întrebărilor, iar dacă nu vor ca întrebările să fie citite cu voce tare, ei trebuie să mănânce iute.

Creatoarea de conținut a dat dovadă de curaj și a răspuns mai multor întrebări incomode. Mimi nu s-a ferit și a divulgat mai multe secrete, dar unul le-a întrecut pe toate, potrivit PRO TV. Vloggerița a recunoscut că a avut o scurtă relație cu Selly în urmă cu mai mulți ani. În prezent, celebrul vlogger are o relație de câțiva ani buni cu Smaranda.

„Selly. Nu am mai spus asta niciodată!”, a spus Mimi în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Pe bune?! O să fie pe prima pagină a ziarelor!”, a reacționat prezentatorul de la PRO TV.

Întrebarea scrisă pe bilețel era: „Cu ce vedetă din showbiz-ul românesc ai avut o relație/aventură și presa nu a aflat?”

„Am spus Selly. A fost acum mulți ani. Eram copii, nici nu mai contează. Da, ne-am pupat. Nu pot să cred că am zis asta. A fost acum mulți ani”, a justificat Mimi răspunsul ei.

Și Cătălin Măruță a continuat: „Selly și Mimi! Băi băiatule, showbiz-ul ăsta dacă îl iei la puricat… vai de capul nostru ce iese! Mimi a venit să joace tare și mai avem întrebări”.

„Talentată, frumoasă și sensibilă” a descris-o Mimi pe Ioana Ignat, actuala iubită a lui Sebastian Dobrincu. La un moment dat, vloggerița a dat de înțeles că fostul concurent de la Survivor România 2023 ar fi înșelat-o cu tânăra artistă.

Creatoarea de conținut a spus și care sunt cele trei defecte ale fostului ei iubit, Sebastian Dobrincu. „Perfecționist, ascuns și… competitiv. N-am citit întrebarea pe dos. Am citit-o foarte bine. (…) Mi-a ascuns foarte multe lucruri. Poate s-a schimbat între timp. A trecut un an și ceva de când ne-am despărțit. Nu mai știu când am vorbit ultima dată.”

Mimi și Sebastian Dobrincu au avut o relație complicată

În urmă cu un an, Mimi a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a spus că Sebastian Dobrincu ar fi înșelat-o cu Ioana Ignat și că ar fi avut o atitudine total nepotrivită față de ea. Tot în cadrul podcastului, ea a spus că îl urăște pe fostul ei iubit pentru ceea ce i-a făcut și pentru suferința pe care i-a provocat-o.

La rândul său, Sebastian Dobrincu spunea că nu o urăște pe Mimi, ba chiar i-a cerut scuze public pentru greșelile pe care le-a făcut față de ea. De asemenea, el speră că fosta lui iubită nu va mai vorbi lucruri neadevărate despre el.

„Un exemplu concret: fosta mea iubită, Mimi, care încă minte despre mine prin presă merge foarte des la psiholog. Și ea mi-a recunoscut că merge atât de des. Și-a creat o relație cu psihologul ăla și mergea din prietenie.

„Mi-aș dori să nu mai inveteze povești despre mine”

Normal ar fi ca într-un cuplu lucrurile să se rezolve civilizat, nu să mergi în podcasturi, mai și mințind. Oamenii nu pot fi modelați după cum dorești tu. Eu o iubesc și o respect la fel de mult și îi doresc bine.

Ea ultima dată îmi spunea că mă urăște. Cu ce te ajută pe tine? Îmi cer scuze pentru tot ce i-am greșit. Mi-aș dori să nu mai inventeze povești despre mine”, investitorul de la „Imperiul Leilor”.

