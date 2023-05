Caravana Mireasa porneşte prin ţară în căutarea concurenţilor pentru cel de-al optulea sezon al reality show-ului matrimonial de la Antena 1.

Cu doar câteva săptămâni înaintea marelui final al celui de-al şaptelea sezon Mireasa, caravana reality show-ului matrimonial pleacă prin ţară în căutarea noilor concurenţi. Tinerii care doresc să-şi găsească jumătatea şi să trăiască experienţa vieţii lor în casa Mireasa pot veni la casting în nu mai puţin de 11 oraşe din întreaga ţară.

Începând din 27 mai şi până pe 7 iunie, tineri din toate colţurile ţării şi nu numai sunt aşteptaţi în Craiova, Sibiu, Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Baia Mare, Suceava, Iași, Brașov, Galați sau Constanța pentru a face primul pas în găsirea jumătăţii lor.

„Sunt foarte bucuroasă să vă anunţ că echipa noastră porneşte în aventură prin toată ţara în căutarea noilor noştri concurenţi, pe care îi aşteptăm cu braţele deschise în casa Mireasa. Invităm toate mamele hotărâte să îşi vadă băieţii aşezaţi la casele lor, toţi tinerii care îşi caută aleasa, precum şi fetele gata să spună marele DA să se înscrie la casting!”, a declarat Simona Gherghe, gazda reality show-ului de la Antena 1.

Calendarul de casting şi locaţiile din cele 11 oraşe din ţară unde viitorii concurenţi se pot întâlni cu caravana Mireasa pot fi consultate pe https://a1.ro/ Până atunci, telespectatorii îşi pot susţine în continuare favoriţii, urmărind zilnic emisiunea Mireasa, difuzată la Antena 1, de la ora 14:00, de luni până vineri.

Simona Gherghe, dezamăgită în urma unei colaborări

Simona Gherghe a povestit acum ceva timp pe una dintre rețelele de socializare că a încheiat o colaborare și este foarte dezamăgită de situația prin care a trecut. Prezentatoarea declară că a fost dată afară, după ce a spus ceea ce gândește.

„Azi am trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele. Nu credeam că, în 2022, la 33 de ani de la Revoluție, încă există oameni care, dacă nu zici ca ei, nu că te sancționează, nu că te ceartă. Nu! Te dau afară! Delictul? Faptul că am spus ce gândesc și ce simt. Libertatea! Libertatea să spui ce gândești! Să lupți pentru asta! E poate cea mai importantă lecție pe care le-o dați copiilor voștri.

P.S. Situația povestită mai devreme e legată de o colaborarea din viața noastră privată. Totul e ok cu emisiunea. Și totul e ok cu noi. Am simțit să scriu despre cât de important e, cred eu, să spui ce gândești și să nu faci compromisuri. Și să respecți o promisiune. Dar toate se întâmplă cu un scop. E o lecție și asta”, a scris Simona Gherghe, pe pagina sa de Instagram.

