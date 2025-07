„Cred că cel mai greșit lucru e să rămâi într-o relație nefericită de dragul copilului. Deseori, adulții se agață de acest motiv pentru că e o zonă de confort: stăm de atâția ani împreună, îmi știe obiceiurile, nu mai schimb, că deja am o vârstă. E dureros ce spun, știu. Dar cred că ăsta e, în multe case disfuncționale, motivul real. Dacă ești nefericit, clar nu există echilibru familial. Există o tensiune cu care copilul este lovit stânga-dreapta, mamă-tată. Imaginează-ți cum e să doarmă copilul noaptea între părinți – că majoritatea dorm așa când sunt copiii mici – și toată energia negativă și tensiunea părinților să lovească în sufletul copilului, unde încă există energie pură și lumina.

Noi nu facem copii pentru noi. Să aibă cineva grijă de noi la bătrânețe – vorba asta și dorința asta sunt cea mai mare dovadă de egoism. E o onoare pentru tine că acest copil alege să vină pe Pământ din trupul tău și al partenerei tale. Că își dorește să moștenească părți din tine și din jumătatea ta, ca să devină un adult care să își ducă planul vieții cum alege. Nu cum vrei tu, ca să îl ai la bătrânețe. Este un subiect sensibil pentru mine. Copilul te alege ca pe o cale de a ajunge pe acest Pământ. Viața lui e a lui. Nu a ta! Nu îl agăți de tine pentru tine sau pentru că, poate, un copil ne va lega mai puternic. Copilul vine pentru propria lui experiență de viață. Îl creștem cât de sănătos putem psihic, emoțional și fizic, pentru ca, atunci când vă pleca din cuib, să trăiască ce îi e menit”, a declarat Feli Donose pentru VIVA!

Întrebată cum și-ar dori să fie bărbatul din viața ei, Feli spune că s-a schimbat, este mai matură, motiv pentru care ar face „compromisuri sănătoase” și ar trata lucrurile diferit.

„Sunt atât de focusată acum pe carieră, încât nu m-am gândit și nu mă gândesc la acest aspect. Am o listă de manifestare pe care am început-o cu Bărbatul menit mie este… Și știu că atrag ce am scris pe lista mea. Pentru că și eu sunt acum în altă etapă: mai matură, mai prezentă, mai asumată, mai clară în ceea ce ține de dorințele mele într-o relație. Legat de concesii, sunt deschisă să fac compromisuri sănătoase pentru relație și partener. Există o lege a compensației pe care trebuie să o aplicăm sănătos și cu respect față de celălalt. Egal că e despre viața personală sau profesională.”, a spus Feli pentru sursa citată.

Feli Donose spune că fiica ei își dorește un frățior și la un moment dat chiar s-a gândit să adopte un copil. Însă, pentru moment a renunțat la idee și se concentrează doar pe Nora Luna.

„Nora își dorește frățior sau surioară până aude un bebeluș că plânge și nu se oprește! (râde) Își dorește. Probabil e normal. Îmi doream să adopt, așa e, dar acum singurul copil pe care mă focusez să îl cresc cât de bine pot e fetița mea. Nu mă văd căsătorită în viitorul apropiat și în niciun alt viitor. Dar asta vine dintr-o frică. Lucrez să aflu de ce și să trec peste. Dar dacă ar fi să mă mărit, m-aș vedea pe un câmp, într-o rochie simplă, dansând Dansul mirilor desculță”, a încheiat artista.