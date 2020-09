Motivul pentru care Neti Sandu nu are copii. „Acum constat că era bine să fi avut”

E vedetă de 25 de ani, însă se numără printre cele mai discrete persoane publice. Ne spune în fiecare dimineață la PRO TV ce ne-au pregătit astrele, însă vorbește destul de rar despre viața sa. Vedeta a recunoscut că și-ar fi dorit să aibă copii.

„Sincer, îmi pare rău că nu am copii, dar la tinerețe mă gândeam că va fi greu să-i fac. Acum constat că era bine să fi avut. Resimt că nu îi am, dar în tinerețe nu am fost în stare să-i fac, nu că n-aș fi putut.

Am considerat că nu era momentul și cred că aș fi greșit foarte tare cu educația lor. Foarte târziu am aflat cum trebuie să crești un copil.

Eu vin dintr-o perioadă în care lucrurile stăteau cu totul altfel față de cum sunt acum. Atunci nu aveam acces la nimic”, a declarat Neti Sandu pentru Unica.

Citeşte şi:

Bebe Cotimanis înflorește lângă partenera lui, Iulia Dumitru. „Încă sunt un adolescent timid”

“Am rămas cu o traumă, pentru că eu sunt copil, nu sunt iubita ta!”. Dialogul cutremurător în urma căruia procurorii au probat că un tată și-a agresat fiica de 13 ani

Gianina Corondan „s-a cumințit” odată cu trecerea timpului. Adio frizuri și culori de păr extravagante, vedeta TV este de nerecunoscut

PARTENERI - GSP.RO A ajuns om al străzii la 37 de ani după ce și-a pierdut toată averea. Imagini incredibile cu fostul sportiv care cerșește pe stradă

PARTENERI - PLAYTECH Mihaela Rădulescu, prinsă în pat cu amantul! Rușinea supremă pentru orice femeie

HOROSCOP Horoscop 24 septembrie 2020. Berbecii au parte de probleme destul de ciudate în relațiile de parteneriat