Recent, Gina a dezvăluit de ce a făcut-o partenerul ei de viaţă să plângă. De asemenea, vedeta a declarat este decisă să mai slăbească, așa că a luat măsuri.

Deși Gina Pistol arată deja foarte bine, aceasta a decis să adopte o dietă strictă pentru a scăpa de câteva kilograme în plus. Prezentatoarea „MasterChef” a recunoscut că acest demers nu este deloc ușor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Fac sport atunci când am timp, dar alimentația e foarte importantă. Îmi este și un pic greu, pentru că trebuie să am o alimentație echilibrată, cu trei mese pe zi și gustări. La filmări, colegii mei se ocupă și îmi pregătesc ce am nevoie să mănânc. Doar că partea nasoală pentru mine, care iubesc mâncarea, este că sunt înconjurată de mâncare foarte bună și îmi vine să plâng că nu mă pot bucura și eu de toate preparatele”, a declarat Gina Pistol pentru ciao.ro.

Gina mărturisit că după naștere nu îi mai plăcea de felul în care arată, mai ales că pe perioada sarcinii acumulase kilograme multe. Partenerul ei a știut să o susțină, iar acest lucru a ajutat-o foarte mult.

Recomandări Congres fără surprize la PSD. Firea și Dîncu pierd din putere. Ce nume noi impune Marcel Ciolacu

„Îmi amintesc că după ce am născut, mă uitam în oglindă și nu mă recunoșteam. Nu știam unde sunt eu, parcă era o altă persoană în oglindă. Și Andrei era tot timpul: «Iubita mea, dar tu ești cea mai frumoasă femeie din lume pentru mine!». Începeam să plâng, pentru că aveam impresia că e ironic cu mine, dar el chiar simțea asta. El nu vedea corpul, el mă vedea pe mine așa cum sunt eu, cu toate ale mele”, a mai declarat vedeta pentru sursa mai sus-menţionată.

„Da, cum mă vede el, nu mă vede nimeni. Ajută, face bine să ai un bărbat care să te sprijine, să vadă și părțile minunate din tine”, a adăugat Gina Pistol pentru ciao.ro.



Urmărește-ne pe Google News