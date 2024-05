„Atât am rezistat. E un format solicitant și controversat, greu, apăsător. Atât am putut duce sufletește. După ce l-am născut pe Vlad, le-am spus că eu nu mai pot face formatul, dar că aș putea să mă întorc dacă schimbăm totul acolo: și formatul, și numele. S-o luăm de la zero. Ei au considerat că încă are potențial, așa că l-au păstrat în grilă. Și, după cum se vede, formatul face cifre și are fanii săi și azi.

Mi-am dorit mai multă liniște și mai mult timp pentru familie. De altfel, unul dintre motivele pentru care am acceptat „Mireasa a fost faptul că pot să am diminețile și după-amiezile libere, să mă pot ocupa de Ana și Vlad”, a declarat Simona Gherghe pentru Viva!

Ce îi place să facă în timpul liber

Toți o știu din fata camerelor de filmat, însă, puțini sunt cei care știu ce face Simona Gherghe în timpul liber și ce o relaxeaz cel mai mult.

„Îmi place mult să călătoresc. Și o facem cât se poate de des, dar cu copiii. Iarna, iubesc să merg la schi și sunt tare fericită că și Anei îi place mult! Am deja o parteneră pe pârtie, îl așteptăm și pe Vladi. Iar vara, iubesc marea.

De când sunt mamă, gătesc mult mai mult. Copiii au mâncăruri preferate și îmi cer diverse, așa că le fac. Dar gătesc lucruri simple, care nu necesită mult timp. Răbdarea copiilor e limitată. (zâmbește) Cât despre mine, ritmul ăsta de viață cu doi copii mici nu mă lasă să mă îngraș. Și nici nu sunt mare fan dulciuri”, a mai adăugat prezentatoarea „Mireasă”.

