În vârstă de 63 de ani, Nadia Comăneci trăiește o viață fericită în America alături de soțul ei, Bart Conner, și de fiul lor, Dylan. Chiar dacă e stabilită de zeci de ani acolo, niciodată nu a uitat de România, peste tot ne-a promovat țara, a vorbit cu mândrie despre locul ei natal, unde revine ori de câte ori are ocazia.

Cum a fost surprinsă Nadia Comăneci

Așa s-a întâmplat și recent, când Nadia Comăneci și-a vizitat mama, pe Ștefania-Alexandrina Comăneci. Acasă, „Zeița de la Montreal” a trecut la treabă, chiar dacă mama ei a așteptat-o cu o mulțime de bunătăți. Nadia Comăneci a fost filmată chiar de către fratele ei făcând o salată de castraveți în foișorul casei, iar apoi e surprinsă măturând.

„Mama a gătit o mulţime de preparate chiar dacă ştie că eu nu mănânc foarte mult. De fiecare dată, înainte să mă văd cu ea, o rog să nu se agite prea mult pe tema asta, dar nu vrea să mă asculte. Trebuie să vă spun însă că mama găteşte extraordinar de bine. De la ea am învăţat şi eu să gătesc. Şi la capitolul acesta, pot spune că am o mamă de nota zece”, a precizat Nadia pentru Orange Sport.

Nadia Comăneci nu a dat înapoi de la activitățile casnice, ba chiar le-a făcut cu zâmbetul pe buze. „Da, am pregătit salata, am dat cu mătura în curte, până la urmă, lucruri normale, pe care le fac şi acasă, în America. Plus că acolo am şi responsabilitatea de mamă şi de soţie.

Doar că nu am surprins vreodată astfel de momente, pentru că sunt lucruri normale care se întâmplă într-o familie. De astă-dată însă m-a filmat fratele meu şi mi s-a părut amuzant cum au ieşit imaginile video, motiv pentru care am decis să vi le ofer. În definitiv, sunt un om care face treburi casnice ca toată lumea”, a mai explicat ea.

La clipul postat de Nadia Comăneci pe Instagram, fanii au și reacționat. „Umilă și blândă… N-ați uitat de unde ați plecat. Vîă admir mult de tot! ❤️”, a scris cineva.

„Exemplu! Atât de umilă cu cele cinci inele de la Jocurile Olimpice în piept ❤️👏👏👏”, a fost reacția altui fan.

„Momente frumoase împreună”, a scris altcineva. La un moment dat, pe video, apare și mama Nadiei Comăneci, îmbrăcată în haine negre.

A fost susținută întotdeauna de mama sa

Într-una dintre cărțile care au avut-o protagonistă pe marea gimnastă, Nadia Comăneci a făcut dezvăluiri despre un moment decisiv din viața ei. Foarte energică încă din primii ani ai existenței sale, micuța Nadia era greu de stăpânit, așa că mama ei a găsit o soluție.

„Aveam foarte multă energie. Mama a încercat să găsească o variantă prin care să-mi consum energia în condiții mai sigure. Să las în pace copacii, casele și alte obiecte. În Onești se deschisese o mică sală de sport de către familia Simionescu. La șase ani și ceva, am intrat pentru prima dată în ea și am descoperit paralelele mai interesante decât bătătorul de covoare și saltelele care mă ajutau să nu mă mai julesc.

Acolo, sub îndrumarea antrenorului Marcel Duncan, am învățat să fac prima rostogolire, prima roată, prima prindere la bară. Mă jucam și învățam totodată. Mama era fericită că scapă pentru câteva ore de mine și putea să-și vadă liniștită de treburile casnice”, a rememorat Nadia Comăneci în cartea „Scrisori către o tânără gimnastă”.

