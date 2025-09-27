Printre primele care i-au făcut o surpriză a fost marea gimnastă Nadia Comăneci. Aceasta a postat o fotografie în care apare alături de Halep și i-a transmis un mesaj special: „La mulți ani, dragă Simona Halep!”, a scris Nadia Comăneci pe rețelele sociale, alături de imaginea în care cele două mari campioane românce zâmbesc împreună.

Ziua de naștere a Simonei Halep

Simona Halep s-a bucurat de numeroase alte urări, venite din partea prietenilor apropiați, dar și a unor figuri cunoscute din lumea mondenă și sportivă. Printre cei care au felicitat-o public s-a numărat și prezentatorul Andi Moisescu, care i-a dedicat un mesaj cald, subliniind nu doar performanțele sale extraordinare, ci și modestia și puterea de caracter care o definesc.

Ziua Simonei Halep a devenit astfel o adevărată sărbătoare, în care mesajele de apreciere au venit din toate colțurile lumii, confirmând încă o dată locul ei special în inimile românilor și ale fanilor tenisului.

Simona Halep s-a retras din tenis

Născută la 27 septembrie 1991, la Constanţa, Simona Halep a început tenisul de la vârsta de patru ani, mai întâi sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan.

La 14 ani, ea a debutat în circuitul ITF şi a ajuns repede între cele mai bune tinere jucătoare din lume. În 2008, Halep a câştigat turneul de la Roland Garros, la junioare, iar doi ani mai târziu a pătruns în circuitul profesionist.

Ca profesionistă, Simona Halep a câştigat în total 24 turnee, inclusiv două de Mare Șlem, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019.

Titluri WTA de simplu: 24 – Melbourne, Toronto – 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) – 2020, Wimbledon (Grand Slam) – 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016.

De asemenea, s-a mai impus la Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), ‘s-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul „mic” al campioanelor), toate cele şase în 2013.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României a mai jucat 18 finale WTA la simplu.

