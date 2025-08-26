În sezonul 9 „Insula Iubirii”, Oana Monea are rolul de ispită supremă, rol pe care l-a jucat extrem de bine până în acest moment al emisiunii. Ce-i drept, în fiecare sezon, din cele trei în care a acceptat invitația de a participa, Oana a reușit să ispitească câte un concurent. Nu a rămas însă cu niciunul dintre ei, nu pentru că și-a impus asta neapărat, ci pentru că este de părere că oricine, după o despărțire, are nevoie de o pauză pentru a-și pune în ordine în gânduri și sentimente. Cu toate acestea, nu este o femeie căreia să-i placă singurătatea, cel puțin nu pentru o perioadă mai lungă de timp. Astfel că, în momentul de față, Oana se declară pregătită să pornească către o altă etapă a vieții ei.

„Inelul încă nu l-am primit. Până acum nu am simțit niciodată să zic DA. Am spus acum 11 ani. Cred că mai bine de 11 ani. Am fost și logodită acum mulți ani. Nu a fost să fie, dar e foarte bine așa în momentul ăsta. Am văzut cum este, a fost ok. Iar acum nu știu ce o să fie, dar mi-e foarte bine. Mi-a fost întotdeauna bine cu mine. Am lucrat foarte mult la mine și pot să fiu fericită și lângă cineva, dar pot să fiu fericită și singură”, a povestit Oana Monea în exclusivitate pentru Libertatea, fără să menționeze prea multe de bărbatul care este acum lângă ea.

Oana Monea vrea o nuntă atipică

După o perioadă în care a stat singură și s-a refăcut complet după despărțire, mai ales că la mijloc au fost planuri de nuntă, Oana Monea declară că este pregătită să îmbrace rochia de mireasă. Miza ei nu este neapărat actul de căsătorie, însă nu exclude să treacă și pe la Starea Civilă, asta pentru că își dorește copii, iar în România există în continuare probleme legate de acte atunci când părinții nu sunt căsătoriți.

„Nu o să renunț la numele meu niciodată. Nu știu dacă o să am acte sau nu o să am acte, probabil pentru copil o să fac, nu știu sigur. Nași nu cred că voi avea. Rochie de mireasă poate o rochiță albă, pe undeva într-o vacanță, cu vreo două-trei prietene și atât. Altceva nu-mi doresc”, a mai completat Oana Monea pentru Libertatea.

