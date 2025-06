Vlad Gherman și Oana Moșneagu au împlinit un an de la căsătoria lor. Pe 2 iunie 2024 cei doi și-au unit destinele, după o relație de câțiva ani. Acum, Vlad și Oana se află la Londra, unde se vor relaxa câteva zile.

Actorul și-a surprins partenera cu un buchet de flori superb. Când au ieșit la restaurant au primit și un desert unde era un mesaj din ciocolată „Aniversare fericită!”, detaliu ce i-a încântat pe amândoi.

„brb, currently in London time (nr. revin imediat, în ​​prezent pe ora Londrei)”, este descrierea videoclipului publicat de cei doi.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au fost cununați de Anca Sigartău și partenerul ei de viață, Dragoș Pandele.

„A trecut un an de când ai devenit doamna Gherman și a fost cel mai emoționant moment al nostru de până atunci. Fie vorba între noi, am plâns puțin amândoi când am depus și actele pentru cununia civilă (ăștia suntem noi). M-am uitat acum la ce editam pentru postarea asta și am retrăit cu zâmbetul pe buze fiecare secundă trăită în ziua de 6 aprilie 2024”, a scris Vlad în mediul virtual. Înainte să înceapă relația cu Oana Moșneagu, Vlad Gherman a avut o relație de 8 ani cu Cristina Ciobănașu. Aceștia au rămas în relații bune chiar și după ce s-au despărțit.