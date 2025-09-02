După divorțul de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a mai dat o șansă la fericire. La mai bine de un an distanță, Oana Radu s-a îndrăgostit de colegul ei din formație, toboșarul Șerban Balaban.

La finalul anului 2024, Oana Radu și Șerban Balaban s-au logodit la Paris, în timpul unei escapade romantice.

„De când l-am întâlnit pe Șerban, simt că a meritat totul, că nu există nicio greutate, că nu a fost nimic greu. Că a meritat să trăiesc tot ca să am o astfel de fericire. Și dacă nu o să dureze, dacă Doamne ferește se termină mâine, sunt fericită.

În relația cu Șerban îmi pare rău că nu pot să-i ofer încrederea asta oarbă pe care o merită. Din cauza trecutului, fără să vrei, ești mereu în gardă”, a recunoscut solista în podcastul lui Bursucu.

„Mă căsătoresc pe 4 septembrie. Ceremonia este în Mamaia pe plaja Azimuth. Cei mai apropiați oameni, 300 – 400.

Cică nașul plătește ținutele. O să am echipa mea de make-up și hairstyling acolo, pentru că o să-mi schimb și look-ul. Așa am visat eu! Lui îi ajunge un costum” a declarat Oana Radu, pentru Viva.ro.

Oana Radu, în vârstă de 31 de ani, radiază de fericire după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 13 kilograme în doar 20 de zile. Cântăreața a decis să împărtășească metoda care a ajutat-o să ajungă la acest rezultat, lansând un program de slăbit numit „Slăbește cu Oana”, disponibil pe site-ul ei sub forma unui E-Book la prețul de 159,99 de lei.

„Îmi era dor de un before&after cu mine! Minus 13 kilograme slăbite în 20 de zile! Singură și fără niciun ajutor! Am făcut din visele mele iar un lucru măreț! «Dieta de urgență». Știu cât este de greu și sunt alături de voi cu sufletul! Apropo, dieta vine la pachet cu workshop-ul despre cum am învins o relație toxică!”, a mărturisit Oana Radu care este acum într-o relație și a fost cerută în căsătorie de Șerban Balaban, actualul ei logodnic, de altfel și toboșarul din trupa sa, potrivit Click!.

