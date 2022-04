Avea doar 12 ani când a urcat pe scena de la „Next Star” și a impresionat cu vocea lui. Talentul l-a dus pe cele mai înalte culmi, astfel încât a câștigat primul sezon al emisiunii prezentate de Dan Negru, premiul fiindu-i înmânat chiar de Gheorghe Hagi.

Anii au trecut, iar Omar Arnaout a continuat să facă ce-i place mai mult: muzică. A lansat mai multe melodii, unele și sub îndrumarea lui Alex Velea alături de care lucrează și acum.

„Alex Velea scrie pentru mine de doi ani de zile. M-a luat și în echipa lui, ca să scriu și eu alături de el pentru alți oameni. Eu îl iubesc din suflet. E un om care mă ia lângă el și mă lasă să văd ce face. E foarte deschis și ne consideră pe mine și pe colegii mei familia lui. De la el am învățat să rabd foarte mult. E un om care are o răbdare excepțională. Cea mai mare calitate pe care o are este că iubește să facă muzică bună pentru alți oameni”, a spus câștigătorul „Next Star” la Antena Stars, conform fanatik.ro.

De când face muzică, artistul nu se poate lăuda cu mari câștiguri. Totuși, el a avut o cântare în străinătate care i-a adus mulți bani. „Eu bani mulți n-am făcut din piesele astea. Banii se fac din cântări, că te sună lumea. În total, în cariera mea, cel mai mult am câștigat în Qatar, la 16 ani. S-a nimerit să mă duc într-o țară cu oameni plin de bani și am plecat de acolo cu 10.000 de euro cash”, a dezvăluit Omar Arnaout.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În ceea ce privește viața personală, artistul anunță că e fericit alături de Miruna, tânăra cu care s-a căsătorit. „Noi am făcut cununia religioasă. Eu sunt musulman și în fața lui Dumnezeu noi punem foarte mult preț pe căsătoria la Moschee.

Eu pe nevasta mea am luat-o la Moschee. Eu sunt mândru și mă simt privilegiat de Dumnezeu că ne-a oferit dragostea”, a mai declarat Omar Arnaout.

GSP.RO Primele declarații ale pilotului rus care a șocat întreaga lume cu gestul său. Explicații de necrezut. S-a luat o decizie drastică în cazul lui

Playtech.ro ȘOC! Serghei Lavrov, reacție halucinantă despre războiul din Ucraina. Ce a spus omul lui Putin despre SUA

Observatornews.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul cu două TIR-uri de pe "Valea Morții". Șoferii n-au avut nicio șansă

HOROSCOP Horoscop 12 aprilie 2022. Vărsătorii au toate șansele să înceapă să filosofeze despre tot ce este legat de bani și resurse

Știrileprotv.ro Mai multe avioane de luptă rusești au fost interceptate de poliția aeriană NATO deasupra Mării Negre. Piloții din România sunt în alertă sporită: ”Putem fi nevoiți să doborâm avionul inamic”

Orangesport.ro Clipele teribile prin care a trecut vedeta TV: "Eram moartă pe interior"