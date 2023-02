De când a venit pe lume Josephine, viața lui Smiley s-a schimbat complet. Cântărețul își petrece mult timp alături de fiica lui, iar în fiecare dimineață au ritualul lor. Micuța și-a dezvoltat simțul artistic și dansează prin casă.

„Sunt implicat total. Fac tot ce trebuie. Tot ce vreau eu, tot ce vrea ea. Rămân și cu ea singur. Diminețile sunt ale noastre. Tot timpul dansăm, desenăm. Are un simț artistic deosebit. Aproape în fiecare săptămână rămâi șocat de ceva: a învățat singură să danseze, cântă, fredonează piese, le prinde foarte repede. Totul e nou pentru mine. În fiecare săptămână învață cuvinte. E un copil deosebit”, a povestit Smiley, pentru unica.ro, la avanpremiera filmului Ramon.

Părinții cântărețului și-au dorit să fie mai aproape de nepoata lor, astfel că și-au achiziționat o casă lângă Gina Pistol și Smiley. Artistul este bucuros că familia lui va fi și mai aproape de el acum.

„Avem un program echilibrat. Avem timp să petrecem și împreună, separat sau toți trei și cu familia extinsă. Părinții mei sunt topiți, sunt fascinați de tot ce se întâmplă. În curând se vor muta mai aproape de noi. Casa a fost investiția lor. E o chestie la care am convenit împreună”, mai spune Smiley pentru sursa mai sus menționată.

Relația pe care o are cu Gina Pistol este una la care a visat întotdeauna. Smiley are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale: „Am găsit tot ce aveam nevoie la Gina. Și am găsit și lucruri de care nu știam că am nevoie”.

Smiley și Gina Pistol locuiesc într-o vilă de 300.000 de euro

Cuplul locuiește într-o vilă dintr-un complex rezidențial de la ieșirea din București, în Cernica. Casa are living, bucătărie deschisă, trei dormitoare, trei băi și garaj și a fost achiziționată cu aproximativ 300.000 de euro. În casa lui Smiley și a Ginei Pistol predomină nuanțele de albastru și bej, iar mai mulți arhitecți au lucrat la vilă. Artistul a cumpărat casa în urmă cu 10 ani, mai exact în anul 2011.

Cum a început povestea de dragoste dintre Smiley și Gina Pistol

Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a dezvăluit cum a început povestea de dragoste cu juratul de la „Vocea României”. Gina Pistol a povestit că i-a pregătit lui Smiley gomboți, deși ea nu mai făcuse niciodată acest desert. De atunci, cei doi au început să se întâlnească tot mai mult și au format un cuplu în secret.

„Facem 7 ani în martie (n.r. – de relație). Se împacă bine cu felul meu de a fi și asta am apreciat cel mai mult la Andrei. Înainte să încep relația cu el eram eu așa… mă gândeam oare o să găsesc pe cineva ca mine? Și aveam o discuție cu Dumnezeu: să fie omul potrivit pentru mine. Să fie om bun și să fie bun pentru mine. Și uite că… a făcut bine”, a spus Gina, potrivit Unica.ro.

