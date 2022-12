Paula Seling a adoptat o fetiță. Cum arată Elena, care acum are 9 ani: „Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine”

De-a lungul anilor, Paula Seling a fost foarte discretă când a venit vorba despre viața personală. Rar a vorbit despre soțul ei, de care s-a zvonit că a divorțat, la fel de rar a povestit și despre posibilitatea de a deveni mamă.

Acum, exclusiv pentru revista VIVA!, Paula Seling dezvăluie că a devenit mamă acum șase ani. Trei ani avea Elena, fiica ei, când a înfiat-o. „Elena este în familia noastră de șase ani. Schimbarea vine doar în prezentarea ei în fața publicului. Am considerat important, până acum, să ne dăm timp de a se așeza toate în familia noastră, de a crește și de a fi suficient de matură încât să decidă singură dacă vrea sau nu să apară în viața publică.

În ultima perioadă, s-a exprimat mai des că dorește să afle lumea despre ea. Și, iată, fata noastră superbă a crescut și ne bucurăm enorm de Elena!”, a povestit cântăreața, care apare chiar pe coperta revistei, ediția de decembrie.

Poartă amândouă rochii roșii și coliere prețioase la gât.

Revista VIVA! de decembrie, pe copertă sunt Paula Seling și Elena, fiica ei

Recomandări S-a dus să scoată din foc cărțile Bibliotecii Universitare și a fost împușcat în inimă. 33 de ani de când o mamă din Bacău își plânge copilul mort la Revoluție

Pe lângă ședința foto alături de fiica ei, Paula Seling a povestit în paginile revistei VIVA! despre fiica ei, despre situațiile pe care le-a avut de când a adoptat-o. „Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă.

Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată, copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate. Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche, așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă și să fie puternică în fața oricăror situații”, a spus vedeta.

„Dumnezeu ne-a pregătit, pentru venirea ei, de mult timp”

Și a continuat: „Nu m-a interesat dacă oamenii mă vorbesc sau își pun întrebări la întâlnirea cu noi, iar singurul lucru important, pentru mine, era echilibrul Elenei și starea ei din fiecare zi. Elena este un copil extrem de sensibil, iubitor, determinat, muncitor și talentat în tot ce își propune. M-a uimit evoluția ei, felul în care relaționează cu ceilalți copii, spiritul de lider și dorința ei de a fi mereu prima.

Recomandări Depășirea imposibilului: doi sportivi din România, care văd împreună aproximativ 1%, au ajuns pe Vârful Aconcagua, de aproape 7.000 de metri

Ne iubim enorm și am sentimentul că Dumnezeu ne-a pregătit, pentru venirea ei, de mult timp. Cu toate întâmplările din viețile noastre, tatăl ei este foarte implicat în creșterea ei, îi este foarte apropiat și face tot posibilul să petreacă mult timp împreună. În ultima perioadă, media a început să scrie tot felul de lucruri, unele total pe lângă realitate. Nu mă afectează și nici nu doresc să comentez nimic. Însă, dacă o afectează pe ea, este grav”, a mai declarat artista pentru viva.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cântăreața a și povestit despre Elena, fiica ei, care a aflat la un moment dat despre un material în presă în care scria că vedeta nu are copii. Pentru prima dată, Paula Seling nu se mai ascunde, e mamă de șase ani de zile. „Într-o zi, m-a luat la discuții și mi-a spus că o prietenă i-a atras atenția asupra unui articol ce spunea că „Paula Seling nu are copii!”. Înainte de acest moment, am evitat să răspund la întrebări, în interviurile mele, despre intimitatea familiei și am încercat să mă asigur că răspunsurile mele nu pot fi interpretate în așa fel încât să o afecteze pe ea. (…) M-am mirat și m-a afectat, gândindu-mă la ce o fi în inimioara ei. I-am explicat că unele sunt articole inspirate sau rescrise după interviuri și apariții mai vechi, înainte ca Dumnezeu să o aducă în familia noastră.

Recomandări Noua lege a minorităților naționale din Ucraina, o dezamăgire pentru comunitatea românească. Problema educației în limba maternă, nerezolvată

I-am explicat că am așteptat ca ea să fie suficient de matură încât să nu o afecteze nimic, totodată, din respect pentru dreptul ei la intimitate. Voiam să fiu sigură că este decizia ei de a fi cunoscută public, de a avea acces la ceea ce spune lumea”, a dezvăluit cântăreața.

„Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine”

Mulți ani de zile, Paula Seling a ținut-o departe de ochii presei pe fiica ei, însă acum micuța a fost cea care i-a cerut public să apară. Așa se explică prima lor apariție pe coperta revistei VIVA! de decembrie.

„Cu câteva săptămâni în urmă, a venit la mine și mi-a spus: „Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!. I-am spus asta tatălui ei și, împreună, am decis că, după șase ani de când Elena a stat ascunsă de vorbele lumii, este suficient de matură să treacă prin aceste lecții puternice de viață.

Mi-aș dori că lumea să fie respectuoasă și blândă, așa cum merită suflețelul ei cald, bun, sensibil și luminos, așa cum toți prietenii de familie, cât și cei din media, care știau despre draga noastră, au păstrat discreția și au protejat mediul nostru de familie deja atâta timp”, a încheiat artista.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat în Cipru, șocat de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”

Playtech.ro Probleme mari pentru Putin! A fost ţinta unui ATAC, lucrurile se complică. 'A fost o lovitură...

Viva.ro Pictorial exclusiv cu Paula Seling și fiica ei, în vârstă de 9 ani: „Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!”

Observatornews.ro A murit unul dintre copiii spulberați pe trecerea de pietoni, în Petroșani. Șoferul nu avea permis de conducere şi era băut

Știrileprotv.ro Povestea emoționantă a unui bucureștean care n-a intrat la serbarea fiicei, rușinat de cum era îmbrăcat

FANATIK.RO Ce minister va cheltui 150 de milioane de euro pe benzină. Este cea mai mare achiziție din istorie

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2022. Peștii au parte de o relativă liniște în familie, ceea ce e destul de neobișnuit, situația este pe cale să se schimbe

PUBLICITATE Festivalul NOVA continuă: instalații inovatoare și spectacole te așteaptă în spațiul IQOS de la Platforma Wolff