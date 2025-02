În urmă cu mai bine de șase luni, Pescobar dezvăluia în mediul online că se pregătește să își deschidă un local în Marea Britanie, la Londra, iar inaugurarea ar fi trebuit să aibă loc pe 27 februarie 2025, după cum afirma chiar patronul.

Recent însă, Paul Nicolau și-a anunțat fanii din mediul online că taverna lui din Londra, în care ar fi investit peste 400.000 de euro, a fost vizată de cei de la Safety and Food, care au mers în control, după ce o persoană i-a făcut plângere.

Din câte se pare, Safety and Food este în Marea Britanie precum Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) din România, iar dacă nu este totul în regulă, localul lui Pescobar ar putea fi închis.

Doar că, așa după cum afirmă chiar patronul, locația nici nu a fost încă deschisă, astfel că plângerea nu ar avea niciun rost.

„Un hater activ, mare, înverșunat, îți dai seama ce sânge poate să aibă omul, a sunat la Safety and Food, la Primărie acolo, să spună că nu-i locația ok, că eu gătesc, și mi-a trimis control la Londra. A zis că am dat drumul, dar eu n-am dat drumul la Londra. Eu acum sunt pe drum, mă duc la Athos şi o să îl pun pe acatist, să se roage părinţii. Exact aşa… hater-ul de la Londra. Pe cuvântul meu că îl pun pe acatist, că ăsta chiar are nevoie, pentru sufletul lui vitregit, de rugăciune.

Cum poți să faci așa ceva? Eu și la Londra, acolo am angajat 10 români, m-am dus, am investit vreo 350.000-400.000 de lire, cu totul. N-am competiție, nu m-am pus lângă altul să fac ceva. E doar morala că deranjezi pe reușita succesului. Pe mine n-ai cu ce să mă afectezi niciodată, că fac mult prea corect ceea ce fac și n-ai cum, nu există. Nu există să mi se întâmple ceva, pentru că fac lucrurile corect. Nu că sunt eu cineva. Eu mă bazez pe a face lucrurile corect, nu pe a da telefoane în stânga-dreapta. Chiar și la Londra. Mă rog pentru tine”, a spus Pescobar în mediul online.

Anunțul făcut de Paul Nicolau vine într-o perioadă în care în România inspectorii ANPC au închis mai multe restaurante care se află în mall-urile din București.

