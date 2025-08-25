Un fost concurent se alătură show-ului MasterChef România. Ce rol va avea în emisiune

Din 8 septembrie, MasterChef România se întoarce cu un nou sezon care promite să surprindă telespectatorii. Cei trei chefi au pregătit o mulțime de noutăți – un duel în premieră, mai multe locuri în bucătărie și prezența unui fost concurent care le va pune la încercare limitele noilor pasionați de gătit.

Concurentul care le-a dat chefilor să mănânce pietre în sezonul trecut, Petre Catana, revine în emisiune într-un rol total neașteptat: drăcușorul din Camera Încinsă. Acolo îi va provoca pe concurenți, îi va ghida în duel, îi va sfătui sau îi va încurca – nimeni nu știe. Totul depinde de cât de bine vor rezista aceștia presiunii și cât de abili vor fi pentru a-și continua drumul spre marele premiu.

„Sunt super entuziasmat să mă întorc în bucătăria MasterChef și în acest sezon! Parcă retrăiesc emoțiile de anul trecut, doar că acum vin cu o altă energie și cu o altă responsabilitate. Voi fi drăcușorul din Camera Încinsă – locul unde nimic nu e sigur, unde presiunea crește și unde concurenții vor fi testați la limită. O să-i provoc, o să-i scot din zona lor de confort și, uneori, o să par cel rău, dar adevărul este că vreau să scot ce-i mai bun din fiecare. Vreau să le arăt că bucătăria nu e doar despre a găti o rețetă corectă, ci despre a-ți găsi vocea proprie, chiar și atunci când timpul, emoțiile și stresul par să te doboare. Abia aștept să vedeți prin ce tensiuni, surprize și provocări vor trece concurenții alături de mine în acest sezon. Promit că va fi intens, neașteptat și… delicios”, spune Petre Catana despre rolul lui în acest sezon.

Ce schimbări au loc la MasterChef România 2025

Pentru prima dată la MasterChef România, concurenții care primesc un „POATE” din partea chefilor vor intra în Camera Încinsă. Sub privirile lui Petre Catana, ei vor fi puși în fața unui duel culinar cu miză uriașă: șorțul care le poate deschide porțile către bucătăria MasterChef sau, dimpotrivă, finalul aventurii lor în competiție.

Sezonul 10 MasterChef România începe luni, 8 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.

