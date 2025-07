Chef Alexandru Sautner a vorbit deschis despre relația cu ceilalți jurați atât în emisiune, cât și în afara ei. De asemenea, juratul de la “Chefi la cuțite” a vorbit și despre familia lui și cum se împarte între cei 3 copii.

„Trebuie să vă spun că noi în viața de zi cu zi suntem chiar prieteni, ne-am apropiat foarte mult, dar concursul este concurs, competiția e competiție. Când suntem acolo suntem la cuțite, ne certăm, ne bălăcărim, încercăm să găsim greșelile celuilalt, dar, în opinia mea, toți suntem foarte competitivi și toți ne spunem punctul de vedere, că până la urmă asta este și sensul”, a declarat chef Alexandru Sautner pentru Cancan.

În cadrul interviului, chef Alexandru a dezvăluit și cum și-a cucerit soția. „Cred că am făcut și un TikTok. Am făcut odată un preparat destul de simplu: spaghetti al tonno, paste cu ton. Asta mi-aduc aminte că am gătit prima dată pentru ea și s-a îndrăgostit de pastele mele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Dorin Tudora, directorul CONPET, plătit cu 14.000 de euro lunar. Și-a prelungit mandatul printr-un șiretlic legal: „Nici n-am reușit să procesez informația”

Ne-am cunoscut printr-un prieten comun la mare, pe litoral. A fost dragoste la prima vedere, doar că eram amândoi foarte timizi și cred că în momentul ăla nu știam ce vreau să fac. Dar a fost dragoste la prima vedere și chiar mă bucur că am întâlnit-o. Este femeia visurilor mele, ce să spun mai mult de atât!”, a mai spus apreciatul bucătar.

Alexandru Sautner mai are doi copii dintr-o relație anterioară și deși timpul lui e limitat, acesta încearcă din răsputeri să petreacă mai mult timp cu aceștia.

„Încerc să petrec cât mai mult timp cu ei atunci când am timp liber. Din păcate, timpul meu este foarte limitat. Dar am reușit cumva să fac în așa fel încât să am copiii foarte apropiați. Și îi simt foarte aproape de mine, chiar dacă primii doi copii sunt în Germania, la studii, mă sună zilnic, mă vizitează foarte des, mă mai duc eu la ei în Germania când am timp, iar mezina familiei de care mă ocup.

Este un alt raport acum, îmi dedic mult timp cu ea. Pe vremuri, când s-au născut primii copii, lucram activ în bucătărie. Și atunci chiar lucram 12, 13, 14 ore stăteam în bucătărie. Când vii seara acasă, nu mai ai chef de nimic sau o zi liberă pe săptămână, cât făceam atunci, era greu, eram obosit. Acum s-au schimbat puțin lucrurile, dar încerc să-i țin pe lângă mine, pe toți trei”, a mai spus bucătarul.