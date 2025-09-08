Astăzi, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO, Gina Pistol, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu reaprind gustul competiției la MasterChef România. Începe un sezon mai intens, mai spectaculos și mai neașteptat ca oricând.

Concurentul care apare în prima ediție

Printre primii pasionați de bucătărie pe care îi vom cunoaște în această seară se numără Ștefan Măchiță (29 de ani) – inginer aerospațial la cea mai mare companie de aeronave civile din lume. Cu ce va încerca să-i surprindă pe chefi și să-i convingă că merită șorțul?

Un cod poșat în lapte de cocos cu lemongrass, orez și green Thai curry. O rețetă sugerată de inteligența artificială. ”Aș putea spune că am văzut rețeta asta la un chef celebru sau la televizor, adevărul e că am întrebat AI-ul: Hey, mă duc la MasterChef. Ce să fac? Și mi-a zis să încerc asta”, mărturisește el.

Mai mult, Ștefan recunoaște deschis că viața lui de zi cu zi este deja strâns legată de AI: ”Îmi spune ce să mănânc la prânz, ce să mănânc la cină, când nu știu ce să gătesc. Vin de la birou, mor de foame, dar parcă n-aș mânca nimic. Și-l întreb: Ce să mănânc astăzi? Sau am în frigider câteva chestii – am asta, asta și asta. Ce să fac? Nu știu cum ar arăta viața în 2025 fără AI”, adaugă Ștefan.

Ce curiozitate are Florin Dumitrescu

Prezența lui în emisiune îi ridică multe semne de întrebare lui Chef Florin Dumitrescu, dar nu neapărat despre farfurie: „Pot să pun și eu o întrebare? Fii atent! Eu când vreau să cumpăr un bilet de avion, singura întrebare despre greutate o am la bagaj. Dacă depășesc greutatea bagajului cu un kilogram, mă costă 30-40 de euro/kilogram. De ce eu plătesc același preț la bilet, eu care am 94 de kilograme, și Cătălin plătește același preț ca mine, în condițiile în care e mai greu cu 10 kilograme?”

Ce va răspunde concurentul și, mai ales, dacă preparatul său îi va convinge pe chefi să-i dea șorțul MasterChef pentru a trece în etapa următoare, aflăm în doar câteva ore.

Mâncare cum n-a mai fost gustată. Aventură cum n-a mai fost filmată! Bucurie cum n-a mai fost exprimată! Emoție cum n-a mai fost trăită. MasterChef 10 – un sezon cum n-a mai fost vreodată. Din această seară, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

