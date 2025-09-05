Când începe MasterChef 2025, la Pro TV

MasterChef România, sezonul 10 – mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată! Din 8 septembrie, cei mai iubiți chefi revin într-un sezon încărcat de emoție, provocări și noutăți spectaculoase. Nu ratați premiera, doar la PRO TV și pe VOYO.

„MasterChef înseamnă emoție, pasiune și povești de viață care se scriu chiar în fața noastră. Mai e foarte puțin și începem un nou sezon, sezonul 10, care va aduce în fața telespectatorilor mulți concurenți minunați, gata să-i impresioneze pe chefi cu preparatele lor. Sunt energici, dornici să facă orice pentru a pune mâna pe mult râvnitul șorț, iar asta o să-i cucerească pe cei de acasă.

Sezonul vine cu reguli noi, o «Cameră Încinsă» pregătită să-i scoată din zona de confort, un duel la finalul fiecărui episod de audiții și multă adrenalină. Abia aștept să simțim, din nou, gustul competiției, din 8 septembrie, la PRO TV și pe VOYO”, a spus Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

Cine prezintă MasterChef 2025 și cine sunt jurații

MasterChef 2025 e prezentat de Gina Pistol. Jurații sezonului 10 sunt Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Gina Pistol – prezentatoarea MasterChef 2025

Gina Pistol și-a început cariera în televiziune în 2005, prezentând emisiunea „Nu suntem blonde” pe Național TV și apoi pe Prima TV, la emisiunea „Campionatul Suporterilor”. A participat în mai multe show-uri de divertisment, printre care emisiuni precum Dansez pentru tine, Ferma Vedetelor, Sunt celebru, scoate-mă de aici—unde a obținut locul 4—și Aventură cu 4 stele. A devenit apreciată ca prezentatoare prin emisiuni populare ca „Chefi la cuțite” și „Asia Express”.

În iulie 2024 a fost anunțată ca prezentatoare a celui de-al 9-lea sezon MasterChef România, alături de jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Sorin Bontea – jurat MasterChef 2025

Sorin Bontea este unul dintre cei mai respectați chefi din România și jurat în MasterChef 2025. A început să gătească de tânăr, iar experiența acumulată în restaurante și pe vase de croazieră l-a transformat într-un adevărat maestru al bucătăriei internaționale. Carismatic și exigent, este cunoscut pentru disciplina pe care o impune în bucătărie, dar și pentru umorul său.

Florin Dumitrescu – jurat MasterChef 2025

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai tineri și apreciați chefi din România, devenit celebru odată cu rolul de jurat la MasterChef. Revenirea lui în sezonul 9, alături de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, a adus din nou chimia și energia care l-au consacrat pe micile ecrane. Este cunoscut pentru pasiunea cu care vorbește despre gastronomie, pentru standardele ridicate pe care le impune concurenților și pentru faptul că încurajează creativitatea și autenticitatea în farfurie.

Alături de colegii lui, acesta va face show și în sezonul 10 MasterChef.

Cătălin Scărlătescu- jurat MasterChef 2025

Cătălin Scărlătescu este un chef recunoscut, apreciat pentru stilul său sincer și creativ, care revine în juriul MasterChef România 2025, alături de colegii săi Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Inspirat de bunica sa și atras de bucătărie încă din copilărie, și-a început viața profesională în vara anului 1987, la doar 16-17 ani, lucrând într-un hotel din Eforie Sud. Cariera sa culinară a însemnat multă muncă în spatele scenei – a trecut prin toate etapele unei bucătării profesionale, de la curățenie și manipulare marfă, până la conducerea propriei echipe.

Program MasterChef, sezonul 10, la Pro TV

MasterChef 2025, sezonul 10 are premiera luni, 8 septembrie. Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare zi de luni, de la 20.30, la Pro TV. Episoadele vor putea fi urmărite și online, pe VOYO.

Reguli noi MasterChef 2025 – ce este «Cameră Încinsă»

Pentru prima dată la MasterChef, audițiile aduc o nouă provocare: duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții. Concurenții care nu primesc un „DA” direct, dar nici un „NU” hotărât, ci un „POATE”, ajung în Camera Încinsă – locul unde emoțiile ating cote maxime și unde un personaj-cheie îi va pregăti pentru confruntarea decisivă. Ajunși la duel, cei care nu i-au convins pe chefi vor găti același preparat – ales fie de ei, fie de cel care îi va aștepta în Camera Încinsă – fără să știe dacă acesta îi va ajuta sau îi va încurca. Cine este „drăcușorul” acelui loc, vom afla în curând.

Verdictul final al chefilor va veni în urma unei degustări pe nevăzute, iar porțile MasterChef se vor deschide doar pentru cel care câștigă duelul, primește șorțul și merge mai departe în competiție.

Care e marele premiu MasterChef 2025

După audiții și Bootcamp, 24 de pasionați de gătit vor intra în bucătărie și vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2025. Și în acest an, chefii vor avea la dispoziție șorțul de aur, care trimite un concurent direct în bucătăria MasterChef, fără a mai trece prin Bootcamp.

MasterChef România, sezonul 10 – mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată. În curând, la PRO TV și pe VOYO.

Cine a câștigat MasterChef 2024

Georgiana Ene a câștigat MasterChef 2024, sezonul 9. Ea, Gabriel Șerban și Sebi Dascălu au luptat miercuri seara, 11 decembrie, în marea finală MasterChef, și au dat tot ce au putut în bucătăria de la Pro TV. Însă, doar unul a reușit să demonstreze că merită trofeul și premiul de 75.000 de euro. Astfel că, Georgiana Ene a câștigat MasterChef 2024, în timp ce Gabriel s-a clasat pe locul doi.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, mamei mele, care a fost exigentă, prietenilor care sunt aici și chefilor care au avut răbdare cu mine. Mulțumesc pentru susținere”, a spus Georgiana imediat ce și-a primit trofeul.

Despre MasterChef România

MasterChef România este una dintre cele mai populare competiții culinare TV din țară, adaptată după formatul internațional MasterChef. Emisiunea a avut premiera la 20 martie 2012, pe PRO TV, cu un juriu format din Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

De-a lungul timpului, show-ul a trecut prin mai multe schimbări de jurați și de format, însă a rămas un reper în divertismentul culinar românesc.

Până în 2025, au fost difuzate nouă sezoane, cel mai recent (2024) marcând revenirea celor trei chefi consacrați, alături de prezentatoarea Gina Pistol. În 8 septembrie 2025 urmează să înceapă sezonul 10, promovat drept „mai intens și mai imprevizibil ca niciodată”.

