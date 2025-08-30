Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo

În cinematografe din 30 septembrie, filmul aduce pe marele ecran o poveste plină de umor negru și situații absurde, în care liniștea unui bloc este spulberată de Doina, vecina procesomană care transformă fiecare zi într-un scandal.

Mircea Bravo, Adrian Cucu, Costel Bojog și Oana Zara fac echipă pentru a înfrunta vecina de coșmar. Li se alătură Haurențiu, jucat de Bogdan Bob Rădulescu, și, bineînțeles, inconfundabila Bunica, într-o încercare comică și tensionată de a-și recăpăta liniștea.

Filmul, inspirat de coșmarul trăit de Mircea Bravo

Filmul este inspirat din experiențele reale ale lui Mircea Bravo: „Acum nu mai stau la bloc, m-am mutat la casă, de fapt la «juma de casă», că e duplex, dar am vecini simpatici, lucru care mi se pare un adevărat lux după ce am trăit zece ani într-un bloc unde fiecare vizită a prietenilor mei se termina cu legitimarea lor de către poliție. Vecina chema autoritățile aproape în fiecare seară, pentru orice motiv.

Țin minte o întâmplare cu Cristi Ilișuan, prietenul meu și regizorul filmului. A venit într-o seară pe la mine și, la doar cinci minute după ce a parcat, s-a trezit cu parbrizul acoperit cu aracet și mesaje de amenințare. Poliția era alertată inclusiv dacă porneam hota pe treapta 2 sau dacă făceam duș.

Partea cea mai tulburătoare era că femeia îi știa pe prietenii mei după nume și cunoștea detalii personale despre viața lor”, a declarat Mircea Bravo.

„Am locuit 10 ani sub teroare. Vecina mea m-a făcut să-mi vând apartamentul cu 15.000 de euro mai ieftin, doar ca să scap. Trebuia să îl dau cu 140.000 de euro, l-am dat cu 125.000. Acum îi mulțumesc. A devenit sursă de inspirație pentru «Vecina», noua producție Bravo Films”, mai spunea Mircea Bravo.

Filmul „Vecina” este regizat de Cristian Ilișuan, în colaborare cu Eugene Buică, imaginea este semnată de Andrei Băltărețu-Iancu, scenografia de Ana Gabriela Lemnaru, iar producător executiv este Ioana Băilă. Din distribuție fac parte Mircea Bravo, Costel Bojog, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Oana Zara, Cristina Buburuz și Bunica.

Cum a devenit Mircea Bravo celebru

Mircea Bravo e celebru în mediul online, el realizează clipuri amuzante. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Mircea și-a spus povestea, dar a făcut dezvăluiri și despre viața personală. „Eu am terminat Dreptul, nu am mai continuat în domeniu, mi-am dat seama că sunt puțin cocalar, am început cu cel mai bun prieten al meu să facem ceva în online, am zis să încercăm să facem ceva, că poate devenim buni.

Filmam în fiecare zi câte o farsă, după un an am avut un blocaj, că toată lumea ne cunoștea în Cluj, nu aveam bani să venim la București. Am transformat totul într-un business, după doi ani am plătit un copywriter pentru idei. Videourile astea mă făceau să mă simt bine, nu neapărat că făceam bani”, a declarat el.

Mircea Bravo are mare succes și când apare alături de tanti Lenuța, care joacă rolul bunicii lui. „Am o chimie cu tanti Lenuța. Am descoperit-o când ne-am decis să rămânem la Cluj, ea era semicunoscută înainte, avea o rubrică la o emisiune locală, ne-am dat seama că se potrivește când ea mă ceartă. Ea e mai grijulie așa cu mine. E cel mai natural om pe care îl cunosc”, a spus el.

