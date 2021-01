Provocarea de care a avut parte Cătălin Măruță de ziua lui de naștere. Cât de bine le cunoaște pe Dana Săvuică și Daniela Gyorfi. „Toată viața a fost sexy”

În prima parte a emisiunii, Ciucă și Nicolaină l-au convins pe Cătălin să accepte să fie legat la ochi și să aștepte intrarea în studio a unora dintre cele mai sexi prezențe feminine din România! Provocarea lui?

Să ghicească cine era după un panou, văzându-le doar gleznele și modul în care siluetele lor dansau: „Trei din zece din numele de pe listă vor fi după panou”, i-a spus Nicolaină.

„Tocuri de 12… poți să te mai rotești puțin? Să faci o mișcare și o piruetă? Sunt sigur!”, a spus Cătălin în timp ce prima invitată se ascundea după panou.

Pentru cea de-a doua a completat: ”Direct… sunt sigur 100%! Am avut 2 numere din această revistă și cunosc dansul, glezna. Cine dansează atât de sexi? Toată viața a fost atât de sexi!”. Iar la ultima apariție, s-a văzut nevoit să admită, foarte rapid: ”Gata, am ghicit-o. Nu are cum să nu fie ea?!”

„Dacă ghicești, primești un poster în mărime naturală”, i-a promis Radu Ciucă! Iar Cătălin a demonstrat că a fost extrem de atent de-a lungul anilor la invitatele lui… și le-a numit corect pe toate cele trei: Dana Săvuică, Daniela Gyorfi și Raluca Podea!

Emisiunea a continuat cu alți invitați și cu urări de la unele dintre cele mai cunoscute vedete din România: Smiley, Pavel Bartoș, Mihaela Rădulescu, Iulia Vântur și mulți alții. La mulți ani, Cătălin Măruță!

Citeşte şi:

EXCLUSIV. 110.000 de profesori și oameni din școli s-au programat pe platforma de vaccinare. Dintre celelalte profesii, preoții sunt cei mai puțini

Un om bine înfipt în sistem: Bănescu de la Finanțe sau Sport. Două masterate în cinci luni și sute de mii de lei de la stat

Reportaj în comuna în care cei mai mulți oameni au cerut ajutor de la stat să nu înghețe de frig. „Să mă țină Dumnezeu, să nu mă ia iarna”

PARTENERI - GSP.RO Reacția extrem de dură a Anamariei Prodan după ce Gigi Becali a fentat-o și a râs de ea

HOROSCOP Zodia Taur – perioada, caracteristici, personalitate, compatibilitate

Știrileprotv.ro Viața în țara cu cel mai strict lockdown. Oamenii nu au voie nici să meargă la magazin

Telekomsport Şocul pe care l-a avut o călugăriţă când i-a cerut lui Gigi Becali să facă o donaţie: ”Nici apă nu mi-a dat”