Răzvan Ciobanu a venit la Antena Stars însoţit de avocata lui și a declarat că nu are de gând să lase lucrurile aşa şi vrea să demonstreze că este nevinovat.

„Am fost prieteni timp de opt ani de zile, consideră că ajutorul nu a fost reciproc, ci mai mult din partea mea. Eu cumpăr foarte multe haine de la el. Este adevărat că le luam pe caiet, dar nu am întârziat cu plăţile. Era un prieten, nu un amic. M-am dus eu într-o seară la el în magazin, fusesem puţin supărat pe el, s-a bucurat că ne-am văzut. Am luat acasă o pereche de pantofi să îi probez. A doua zi m-am dus înapoi şi am stat cu ei vreo patru ore. Am probat haine, pentru că toate pe care le am sunt mari. Am probat haine în bucătărie, probam acolo pentru că eu nu port lenjerie şi este un magazin în care vin femei. Eram în toaletă pe la opt şi un sfert. M-a strigat că a dispărut un ceas de pe masă din bucătărie. El de foarte multe ori mi-a lăsat mie ceasuri să le arăt. Nu înţelegeam cum mă acuză că i-am furat ceasul. (…) Eu i-am spus că pot merge şi la detectorul de minciuni. Cea mai umilitoare scenă a fost: ceasul este pe tine! Te rog să te dezbraci. I-am spus că mă dezbrac dacă asta îl calmează”, a spus Răzvan Ciobanu la Antena Stars.

Designerul Răzvan Ciobanu a trecut prin momente cumplite, în luna iulie a anului trecut, din cauza fostului său iubit. Acesta l-a lovit cu o bară metalică.

