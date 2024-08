Cristina Rotaru, concurenta de la „Insula Iubirii”, a răspuns criticilor care i-au fost aduse după ce a fost văzută sărutându-se cu ispita Eric în mare, în Thailanda. Aceasta a fost prima sa reacție în mediul online, după ce imaginile au fost difuzate de Antena 1, iar telespectatorii au început să comenteze dur comportamentul ei, mai ales având în vedere că este căsătorită cu Andrei Rotaru, un alt participant controversat al emisiunii.

Criticile la adresa Cristinei nu s-au oprit doar la acțiunile sale din emisiune, ci au implicat și comentarii negative la adresa mamei sale. O internaută a acuzat-o că a uitat că este femeie măritată și că ar fi „penibilă”. În fața acestor acuzații, Cristina Rotaru a decis să nu mai rămână tăcută și a venit cu o reacție fermă. Ea a explicat că a ales să se bucure de ultimele zile în Thailanda și că a preferat să nu răspundă imediat criticilor, concentrându-se în schimb pe propria experiență în emisiune.

Andrei, soțul Cristinei, a fost și el implicat într-o relație cu ispita Diandra, ceea ce a adăugat și mai mult combustibil controversei din jurul cuplului. Cristina a subliniat că nu se lasă afectată de ceea ce se întâmplă și că este hotărâtă să își trăiască viața după propriile reguli, indiferent de părerile celor din jur.

„Show-ul a fost cu 5 luni în urmă, eu asist ca și voi la mizeriile care apar, sunt dezamăgită, doare”

„Nu am intervenit niciodată sa comentez fie ca veneau acuzații, păreri, judecați, laude și așa mai departe! Vă voi lamurii un singur lucru, mama mea este îndurerată și nu joacă un rol și este penibil ce faceți dumneavoastră în necunoștință de cauză!

Apoi, show-ul a fost cu 5 luni în urma, eu asist ca și voi la mizeriile care apar, sunt dezamăgită, doare, acum vad detalii în amănunt! Am fost sub soc și mi-au scăpat multe, duc o lupta în mine și nu o sa vin să vă spun vouă cum decurge viața mea în acest moment și de ce apar imagini contradictorii, sunt sub contract, toate la timpul lor.

Dar să știți ca voi toți, inclusiv dumneavoastră, răsuciți cuțitul într-o rană deja adâncă! Vă mai spun atât, vad ca și voi tot ce s-a petrecut, sunt trează, nu mai „dorm cu ochii deschiși” dar ar mai fi multe de spus, toate la timpul lor cum spuneam! Numai bine și frumos oameni buni! Eu asta caut, binele și pacea!!!”, a fost mesajul transmis de concurenta de la „Insula Iubirii” după ce a fost criticată în mediul online, potrivit cancan.ro.

