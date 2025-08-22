Pe 20 august s-a aflat că Dragoș Bucur se retrage de la „Românii au talent”. Într-o postare pe Instagram, el a anunțat că emisiunea de la Pro TV continuă fără el. Fanii și-au exprimat regretul în mediul online când au auzit decizia luată de actor și, printre aceștia, Andi Moisescu a scris un mesaj public.

Andi Moisescu i-a mulțumit lui Dragoș Bucur

Colegul de la masa juriului regretă plecarea lui Dragoș Bucur, căruia i-a și mulțumit. „Îți mulțumesc și pe calea asta, @dragosbucuronline pentru toate emoțiile pe care le-am trăit sau chiar le-am construit împreună.

A fost o mare bucurie și-o onoare întâlnirea noastră în emisiunea asta. Îți doresc să te bucuri de tot ce vei face de aici încolo cel puțin la fel de mult pe cât te-ai bucurat în Românii au talent. Și satisfacțiile să fie cel puțin la fel de mari. Toată admirația mea și încă o dată mulțumiri pentru tot ce-ai făcut în și pentru emisiunea asta!”.

„Era o bucurie să te vedem iar pentru participanți să îți asculte sfaturile pe care cu drag le ai transmis! Mult succes în continuare! 🤗”, i-a scris și un fan lui Dragoș Bucur.

Unde va apărea în continuare actorul

Dragoș Bucur a decis să ia o pauză din televiziune. „Acum trei ani am intrat în echipa «Românii au talent». Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună.

De anul acesta, «Românii au talent» merge mai departe fără mine”, a scris Dragoș Bucur pe Instagram. El a menționat că se retrage pentru o perioadă din televiziune, dar promite să revină pe marele ecran: „Ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”.

Actorul a intrat în echipa juraților „Românii au talent” în 2022. În mesajul său de pe Instagram, în care și-a anunțat plecarea, el nu a menționat nimic despre emisiunea „Visuri la cheie”, rămâne de văzut dacă va continua acest proiect.

