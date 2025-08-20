Spre surprinderea fanilor lui, Dragoș Bucur ia o pauză din televiziune. „Acum trei ani am intrat în echipa ‘Românii au talent. Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună.

Actorul ia o pauză din televiziune

De anul acesta, ‘Românii au talent merge mai departe fără mine”, a scris Dragoș Bucur pe Instagram.

El a menționat că se retrage pentru o perioadă din televiziune, dar promite să revină pe marele ecran: „Ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”.

Actorul a intrat în echipa juraților „Românii au talent” în 2022. În mesajul său de pe Instagram, în care și-a anunțat plecarea, el nu a menționat nimic despre emisiunea „Visuri la cheie”, rămâne de văzut dacă va continua acest proiect.

Dragoș Bucur, viață la țară cu familia

De câțiva ani, Dragoș Bucur și soția sa, Dana Nălbaru, au ales viața la țară, departe de agitația urbană. În Moșteni, în județul Argeș, își cresc copiii, Kadri și Roxana, într-un mediu simplu și autentic. În ceea ce o privește pe Sofia, fiica cea mare, aceasta nu mai locuiește cu părinții, însă îi vizitează „din când în când”, după cum a explicat actorul.

Chiar dacă Dana Nălbaru s-a retras de multă vreme din lumina reflectoarelor, familia formată împreună cu Dragoș Bucur rămâne în atenția publicului. Cei doi aleg să vorbească rar despre viața personală, dar atunci când o fac transmit un mesaj legat de echilibru și de valorile lor.

„Sofia a făcut 18 ani. Știi care e partea bună? Că nu devine adult peste noapte. Din fericire, copiii cresc în fiecare zi și tu ajungi să te obișnuiești cu gândul, cu schimbările, cu percepția asupra schimbărilor prin care trec ei. Îți dorești să crească copilul, să fie pe picioarele lui, să fie independent, nu să-l ții tot timpul de mână. Evident că noi mai facem asta, și eu, și Dana, vorbim cu Sofia cred că de zece ori pe zi, dar e independentă. Este în continuare copil, din fericire”, a declarat actorul într-un interviu pentru OK! Magazine.

Dragoș Bucur a mai spus că lipsa rețelelor sociale în viața copiilor lor a avut un rol important în dezvoltarea acestora: „Nu vor să crească, nu se grăbesc, nu au chestia asta. Și cred că are legătură cu faptul că ei n-au acces la social media. Altfel, normal, au tot ce are un om modern, adică lucrează pe calculator, fii-miu face programare. Kadri este pasionat de orice are legătură cu știința. Roxana desenează foarte frumos, chiar e talentată și are un stil anume de a desena.”

