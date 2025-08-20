Reacția Nicoletei Luciu după ce a renunțat la verighetă și s-a spus că are probleme în căsnicie. „Spuneam eu”

Persoane apropiate acesteia vorbesc despre neînțelegeri dintre cei doi soți și chiar de un posibil divorț. Nicoleta Luciu a luat pe toată lumea prin surprindere când a apărut fără verighetă, gest pe care l-a făcut și în urmă cu mulți ani, când soțul ei a înșelat-o cu o antrenoare de fitness. Cu toate astea, vedeta a negat că în prezent există probleme în căsncia ei. Nicoleta Luciu este căsătorită din 2012 cu Zsolt Csergo și au împreună patru copii.

„Nu-s probleme. Dacă erau, spuneam eu”, a declarat Nicoleta, pentru Cancan. După ce a născut patru copii, pe Zsolt jr, fiul cel mare, și tripleții Kim, Karoly și Kevin, vedeta a decis să rămână alături de soțul ei în Miercurea Ciuc, astfel că a plecat din București și s-a dedicat vieții de familie.

Anii au trecut, iar Nicoleta Luciu a revenit în acest an în showbiz: și-a făcut propriul ei podcast. „Rugați-vă pentru mine! Țineți-mi pumnii! În sfârșit primul meu proiect la care am lucrat, în câteva zile! Stați pe aproape”, spunea vedeta înainte ca primul episod să fie postat pe YouTube.

„A fost totul în joacă și foarte rapid, încă nu conștientizez ce se întâmplă. Propuneri au fost, dar le-am refuzat frumos, pentru că nu m-am regăsit în ele. Ținând cont că podcastul este un proiect de suflet… La un moment, am zis să facem un proiect de suflet, curat.

Întotdeauna vorbim despre cel mai frumos și sensibil subiect: copiii”, a spus vedeta pentru Click. Întrebată ce surprize le mai pregătește fanilor, Nicoleta Luciu a lăsat pe toată lumea în suspans: „O să vedeți în toamnă”!

În urmă cu ceva timp, vedeta a precizat că nu s-a mutat înapoi în Capitală. „Nu, nu m-am mutat. Acum că este perioada vacanței am reușit să rămânem câteva zile. Eu vin în weekend în București și filmez podcasturile. Nu avem cum să ne mutăm”, a afirmat Nicoleta Luciu.







