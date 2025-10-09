Rețeta de ciulama de pui pregătită de Majda Aboulumosha pentru această toamnă. Ce ingrediente a folosit

De data aceasta, vedeta a ales o rețetă clasică, perfectă pentru zilele reci de toamnă: ciulama de pui cu ciuperci și mămăligă. Cu o combinație de ingrediente simple și o preparare rapidă, rețeta ei a cucerit publicul și colegii de platou.

Majda a început preparatul alegând ingrediente esențiale și accesibile pentru patru porții.

Ingredientele pentru ciulama de pui

600 g piept de pui (sau pulpe dezosate)

600 g ciuperci proaspete

două cepe medii

3-4 căței de usturoi

o lingură de unt

două linguri de făină

300 ml lapte

300 ml smântână lichidă pentru gătit

sare și piper după gust

puțin ulei (opțional, pentru călit)

Ingredientele pentru mămăligă

o cană mălai

3 căni apă

un cub mic de unt

sare după gust

Mod de preparare

Vedeta a mărturisit că preferă variantele mai ușoare, așa că puiul a fost înăbușit în puțină apă, fără prăjire. Zeama obținută a fost păstrată și folosită ulterior în sos, pentru a intensifica aroma, după cum notează PRO TV. Ciupercile, tocate în bucăți potrivite, au fost adăugate peste ceapa și usturoiul călite, oferind un gust echilibrat și o textură plăcută.

Sosul alb, baza ciulamalei, a fost realizat dintr-un amestec de unt topit, făină, lapte și smântână lichidă. Majda Aboulumosha a turnat treptat zeama de la pui, până când preparatul a căpătat consistența perfectă: nici prea subțire, nici prea densă.

Recomandări Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 24

Pentru garnitură, Majda a ales o mămăligă clasică, dar cu un detaliu care face diferența: un cub de unt adăugat la final, cât este încă fierbinte, pentru o textură catifelată. Proporțiile folosite au fost simple: o cană de mălai la trei căni de apă, cu sare după gust.

După aproximativ 40 de minute, preparatul a fost gata de servit. Puiul fraged, sosul alb catifelat și ciupercile aromate s-au îmbinat într-o rețetă care amintește de mesele de duminică din copilărie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE