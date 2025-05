Rihanna, celebra cântăreață și antreprenoare, a surprins din nou lumea showbiz-ului cu o veste emoționantă. Artista în vârstă de 37 de ani a dezvăluit că este însărcinată cu cel de-al treilea copil la prestigiosul eveniment Met Gala din New York.

Îmbrăcată într-o ținută spectaculoasă, Rihanna și-a mângâiat burtica în fața camerelor de luat vederi, confirmând astfel zvonurile care circulau. Partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, a fost alături de ea pe covorul roșu, exprimându-și bucuria față de reporteri.

Cum a făcut Rihanna anunțul?

Artista, pe numele real Robyn Fenty, a ales să își facă apariția ultima la evenimentul caritabil organizat de Metropolitan Museum of Art. Tema din acest an, „Superfine: Tailoring Black Style”, a fost prima dedicată exclusiv modei masculine din 2003 încoace.

A$AP Rocky, co-prezentator al evenimentului, a confirmat vestea sarcinii declarând pentru BBC News: „Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mă bucur că toată lumea e fericită pentru noi, pentru că noi suntem cu siguranță fericiți”.

Cuplul are deja doi băieți: RZA, născut în mai 2022, și Riot, venit pe lume în august 2023. Rihanna este cunoscută pentru anunțurile spectaculoase ale sarcinilor sale. Prima dată a dezvăluit că este însărcinată printr-o ședință foto în Harlem, New York, iar a doua oară în timpul spectacolului de la Super Bowl.

Evenimentul Met Gala pare să fie locul preferat al vedetelor pentru astfel de anunțuri. Anul trecut, Serena Williams și Karlie Kloss și-au dezvăluit sarcinile tot aici. Fanii cântăreței așteptau cu nerăbdare confirmarea, speculațiile începând să apară încă de la sosirea ei la hotelul Carlyle, înainte de eveniment.

Rihanna continuă să uimească și să inspire, demonstrând că poate excela atât în carieră, cât și în viața de familie.

Ce este Met Gala

Gala Met este un eveniment caritabil și o strângere de fonduri pentru Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă. În mod tradițional, Gala a fost organizată pentru a marca deschiderea expoziției anuale de modă a departamentului. An de an, evenimentul strânge sume cu opt cifre.

Tema de la Met Gala 2025

Miercuri, 9 octombrie, Muzeul Metropolitan de Artă a anunțat expoziția de primăvară 2025 a Costume Institute, „Superfine: Tailoring Black Style”. Inspirându-se din cartea din 2009 a Monicăi L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, expoziția este organizată în 12 secțiuni, fiecare reprezentând o caracteristică care definește stilul dandy: Proprietate, Prezență, Distincție, Deghizare, Libertate, Campion, Respectabilitate, Jook (definit în cartea lui Zora Neale Hurston „Characteristics of Negro Expression” – o referință importantă pentru expoziție – ca un spațiu pentru dans, băutură și alte activități de petrecere a timpului liber), Patrimoniu, Frumusețe, Cool și Cosmopolitism.

„Superfine” va prezenta articole de îmbrăcăminte, picturi, fotografii și multe altele de la artiști precum Torkwase Dyson, Tanda Francis, André Grenard Matswa și Tyler Mitchell.

