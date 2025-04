Sânziana Buruiană a stârnit un val de reacții după ce a mărturisit că își alăptează fiicele chiar și după ce au crescut. Declarația a devenit rapid virală, iar vedeta a simțit nevoia să clarifice situația. Într-un mesaj sincer, Sânziana a explicat că în prezent o alăptează doar pe fiica ei cea mică, în vârstă de patru ani, și că nu este deranjată de criticile primite.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Deși mulți au comentat decizia sa, Sânziana Buruiană nu s-a lăsat afectată și rămâne fermă pe poziții.

„Pe cea mică o mai alăptez. Multă lume confundă și are impresia că este vorba de cea mare. Nu, cea mică ce este la grupa mijlocie la grădiniță și care încă nu renunță. (…) Înainte când aveam contul meu singur, acum am cont de familie, mai mult postez cu fetițele și nu mai am parte de hate aproape deloc, dar înainte bineînțeles că aveam tot felul de critici legate de ținute, de coafuri… Pur și simplu mi se păreau amuzante, nu am pus niciodată la suflet”, a declarat Sânziana Buruiană, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, potrivit spynews.ro.

Recomandări Candidații ratați, recuperați de Marcel Ciolacu. Locuri călduțe și bine remunerate, oferite recompensă pentru eșecul în alegeri

Sânziana Buruiană nu mai vrea momentan alți copii

Sânziana Buruiană este complet dedicată familiei sale. Vedeta are două fetițe superbe, pe care le pune mereu pe primul loc. A devenit mamă pentru prima dată în 2016, iar în 2020 a născut din nou. Deși este împlinită cu familia pe care și-a construit-o, Sânziana a mărturisit că, cel puțin pentru moment, nu își mai dorește copii. În schimb, se bucură din plin de timpul petrecut alături de fiicele ei și se implică total în creșterea și educația lor.

„Momentan nu îmi mai doresc pentru că mă ocup foarte mult de ele și acum le-am introdus și în lumea artistică, fata cea mare deja a avut o apariție în «Tati-Part Time» și mă ocup mult de partea asta”, a declarat Sânziana Buruiană.

Indiferent de comentariile din jur, Sânziana Buruiană își urmează propriile principii și își vede liniștită de rolul de mamă, demonstrând că iubirea și dedicarea sunt cele mai importante pentru un copil fericit.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Rusia nu e pe lista de tarife majorate de Donald Trump. Explicațiile Trezoreriei Statelor Unite

Urmărește-ne pe Google News