Selena Gomez și Benny Blanco și-au unit destinele într-o ceremonie de vis în California pe 27 septembrie. Cântăreața și actrița în vârstă de 33 de ani și producătorul muzical de 37 de ani și-au oficializat relația după doi ani de iubire.

Ținutele purtate la nuntă

Selena Gomez a împărtășit vestea cea mare pe Instagram, postând o serie de fotografii și clipuri de la nuntă. Într-o imagine emoționantă, mirii se îmbrățișează, în timp ce alta surprinde buchetul simplu de flori albe al miresei.

Rochia lui Gomez, creată de Ralph Lauren, are un corset tip halter cu detalii florale și un spate dramatic deschis. Blanco a purtat un smoking negru cu papion, tot de la Ralph Lauren.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Înainte de nuntă, Gomez și-a sărbătorit petrecerea burlăcițelor în Cabo San Lucas, Mexic. Cântăreața și prietenele ei au fost văzute dansând și bucurându-se de soare pe un iaht de lux pe 23 august. În același timp, Blanco a avut propria petrecere a burlacilor în Las Vegas. Câteva zile mai târziu, Gomez a oferit fanilor o privire în culisele petrecerii ei, împărtășind mai multe fotografii cu ținutele ei de mireasă, inclusiv un voal pe care era brodat „bride to be” (viitoare mireasă).

Recomandări Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Într-o altă imagine, ea a pozat în fața unui banner cu baloane pe care scria „Mrs Levin” (Blanco s-a născut Benjamin Joseph Levin).

Invitați celebri și planuri de nuntă

Mai mulți celebrități au dezvăluit anterior implicarea lor potențială în nunta cuplului. Taylor Swift, cea mai bună prietenă a lui Gomez, a comentat că va fi domnișoară de onoare, în timp ce Ed Sheeran a confirmat că a primit deja invitația la nuntă. În septembrie, Gomez a dezvăluit la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon că colegul ei din Only Murders in the Building, Martin Short, va fi purtătorul inelelor.

De asemenea, David Henrie, fostul coleg al lui Gomez din Wizards of Waverly Place, a confirmat că va participa la nuntă. Gomez și Blanco au vorbit anterior despre viziunea lor pentru ziua nunții. În timpul unei apariții la emisiunea Today pe 21 martie, cuplul a spus că își doresc ca nunta lor „să fie destul de relaxată”. Blanco a dezvăluit că au un singur element esențial pentru nuntă: „Castraveți murați”.

Într-un interviu pentru podcastul Table Manners with Jessie and Lennie Ware, cuplul a menționat că nu stabiliseră încă multe detalii despre nuntă, cu excepția includerii challah-ului, un fel de pâine evreiască tradițională.

Povestea de iubire dintre Selena Gomez și Benny Blanco

Gomez și Blanco au început să se întâlnească în iunie 2023, la câțiva ani după ce au colaborat la single-ul „I Can»t Get Enough” din 2019. Cu toate acestea, abia în decembrie 2023 și-au confirmat public relația. În decembrie 2024, Gomez a anunțat logodna lor, împărtășind mai multe fotografii de la cererea în căsătorie care a inclus mâncarea ei preferată de la fast-food, Taco Bell.

Ea a arătat și inelul de logodnă cu diamant marquise strălucitor. De-a lungul relației lor, cuplul a ieșit împreună la numeroase întâlniri și evenimente de profil înalt, inclusiv la Globurile de Aur 2024 și la cea de-a 75-a ediție a Premiilor Emmy.

În august, Gomez a vorbit despre entuziasmul ei de a se căsători cu Blanco în cadrul emisiunii Therapuss with Jake Shane, spunând: „Nu aș putea fi mai entuziasmată… Pur și simplu nu m-am simțit niciodată atât de sigură în legătură cu ceva”. Blanco a împărtășit sentimente similare despre Gomez.

În mai 2024, el a declarat la The Howard Stern Show: „Când mă uit la ea… Sunt mereu ca și cum nu știu o lume în care ar putea fi mai bine de atât”, adăugând mai târziu, „Oamenii mi-au spus mereu asta, când îți întâlnești cel mai bun prieten, ea este cu adevărat cel mai bun prieten al meu”.

Recomandări Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani

Ambii și-au exprimat dorința de a avea copii în viitor, Gomez declarând în martie la Jay Shetty Podcast: „Nu știu ce se va întâmpla, evident, dar iubesc copiii… Îmi place să îi fac să râdă; sunt atât de dulci. Deci, absolut, când va veni acea zi, sunt atât de entuziasmată pentru asta”.