Hailey și-a făcut apariția recent la Academy Museum Gala într-o rochie maro, cu umerii goi și decupaj adânc pe abdomen, scrie protv.ro. În ceea ce o privește pe Selena Gomez, artista a îmbrăcat un costum negru, simplu, și o pereche de sandale cu bretele foarte subțiri.

Cele două s-au întâlnit la eveniment, presa internațională scrie că toți cei prezenți au fost uimiți să vadă cât de apropiate au fost, de fapt, cele două. Selena a fost văzută cu mâna pe piciorul lui Hailey, s-au luat în brațe și au stat una lângă cealaltă.

O mulțime de fotografii cu cele două circulă pe internet, Hailey Biber și Selena Gomez s-au și îmbrățișat, după cum se vede în imaginile surprinse.

Hailey Bieber, declarații despre despărțirea lui Justin Bieber de Selena Gomez

Timp de opt ani, Justin Bieber s-a iubit cu Selena Gomez. În ochii multor fani ei au format cuplul perfect. La începutul anului 2018, ei au anunțat separarea. În același an, Justin Biber a început o relație cu Hailey Bieber, care i-a devenit soție. „Când el (n.r. – Justin Bieber) și cu mine am început să plănuim să ieșim sau orice de genul acesta, el nu a fost niciodată într-o relație. Nu aș face-o niciodată, nu îmi stă în caracter să mă bag în relația altcuiva. Am fost crescută mai bine de atât. Nu sunt interesată să fac asta și nu am fost niciodată”, a spus Hailey în podcastul „Call Her Daddy”, spulberând orice speculații.

Ea și Justin Bieber s-au întâlnit prima dată în 2014, ulterior s-au reîntâlnit în 2018. De atunci sunt de nedespărțit. „Nu am fost niciodată cu el când a fost într-o relație cu cineva”, a adăugat Hailey, conform a1.ro. „Înțeleg cum arată din exterior toată această situație, ca noi să ieșim împreună și să ne logodim imediat după ce el s-a întâlnit cu fosta. Dar știu sigur că pentru ei, să închidă acea ușă a fost lucrul potrivit”.

Hailey Bieber a ținut să puncteze că Justin nu era într-o relație cu Selena când ei au început să iasă împreună. E pentru prima dată când ea vorbește despre acest subiect. „Nu erau într-o relație în acel moment, dar desigur există o istorie foarte lungă acolo și nu este relația mea. Nu are nimic de-a face cu mine. Așa că respect asta foarte mult și știu că a închis un capitol și cred că a fost cel mai bun lucru care i s-ar fi putut întâmpla: să meargă mai departe, să se logodească și să se căsătorească, să-și continue viața în acest fel”, a spus Hailey Bieber. „Și îmi este greu să vorbesc despre asta, pentru că nu vreau să vorbesc în numele lor”, a adăugat aceasta.

