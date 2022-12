Serialul „Clanul” a ajuns la finalul primului sezon. Decizii surprinzătoare. „O să mă retrag când simt că nu mai e nicio șansă”

De la 20:30, Tudor continuă fuga… fie ea de moarte, spre adevăr sau spre a vedea cum se poate răzbuna pe Bebe Măcelaru, cel care i-a schimbat întreaga viață. De cealaltă parte, David se luptă cu dorința de a-l proteja pe Tătuțu, cel care i-a fost mereu aproape și de a o vedea în siguranță pe Ilinca, femeia de care s-a îndrăgostit în mod neașteptat.

„Ce-a fost azi e o rușine. Un om singur ne-a făcut pe toți”, va spune în această seară Bebe Măcelaru către oamenii lui. Se pare că a venit vremea ca Tătuțu să se simtă depășit de planurile lui Tudor. Tocmai din acest motiv îi va și spune unuia dintre apropiați că „Nu mai există iertare”… Întrebarea care apare este: să fie totul pregătit de fostul polițist aflat sub acoperire? Sau să mai existe o cârtiță în Clan?

„O să mă retrag când simt că nu mai e nicio șansă”, îl va asigura Tudor pe Costoiu într-o discuție în care se va simți presiunea pusă asupra celor doi și a planului pe care-l credeau cândva perfect. Oare mai pot face ei ceva pentru a-l prinde pe Bebe și pedepsi pentru toate greșelile trecutului?

Recomandări EXCLUSIV. Viena îl contrazice pe Bode: „În ultimele săptămâni, ministrul Karner i-a explicat că Austria nu poate vota aderarea României la Schengen”

Într-o lume în care personajele cred că se cunosc, că știu exact ce plănuiește tabăra opusă sau că măcar își cunosc dușmanii, astăzi, o nouă Stăpână își va face apariția. Ce planuri are? Cu cine lucrează? Are puterea de a impacta totul? Vom afla în curând.

Disperare. Fugă. Durere. Planuri bifate. Noi personaje. A mai rămas un singur episod până la finalul primului sezon. Diseară, de la 20:30, pe PRO TV se scrie capitolul cu numărul treisprezece și cel care va închide o primă parte a unei povești ce a captivat, ce a dus lupta dintre Poliție și Mafie la un nou nivel.

Karmen, fiica lui Adi Minune, actriță în serialul „Clanul”

În ultimul episod din acest sezon își va face apariția și un nou personaj. O tânără care va intriga prin putere, abilitatea de a lua decizii importante și care se pare că va adăuga o nouă ramură de suspans în istoria CLANUL!

Cea care o va interpreta este Karmen, cunoscuta cântăreață, urmărită de aproape 600 de mii de followers pe pagina ei de Instagram și cu milioane de vizualizări la videoclipurile lansate pe YouTube. Tânăra este gata de o nouă provocare în cariera ei: rolul lui Nadine în serialul CLANUL!

Recomandări AUSTRIA CERE PENTRU SCHENGEN: migranții să fie înregistrați în țările de graniță, nu la ei, și condiții clare pentru returnarea migranților – răspuns pentru Libertatea

„Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare.

Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie. M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cel mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent”, a povestit Karmen.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro BOMBĂ! De ce nu a intrat România în Schengen, de fapt. Consul onorific al României Austria rupe tăcerea

Viva.ro Cutremurător cum a murit o mare artistă a României, la 60 de ani. A fost una dintre cele mai frumoase cântărețe, dar a ajuns săracă și măcinată de boală

Observatornews.ro "Bine, Calafat! Haideți băieți să aplaudăm". Reacția primarului din Calafat, după imaginile cu piața goală de la târgul de Crăciun

Știrileprotv.ro Cum s-a produs tragedia din Vaslui, unde un băiat de 14 ani a murit înjunghiat de tatăl său când tăiau porcul

FANATIK.RO Cine e femeia care a câştigat de două ori la loto, dar a pierdut tot: “Toată lumea îmi voia banii. Am făcut greşeli”

Orangesport.ro Medicii, în alertă! Fanii Cupei Mondiale din Qatar aduc în ţară o boală cu o rată de mortalitate mai mare decât Covid-19. O treime dintre infectaţi au decedat în ultimii ani

HOROSCOP Horoscop 12 decembrie 2022. Capricornii sunt dispuși să renunțe la siguranța unor planuri pentru a ajunge la rezultate mai bune

PUBLICITATE Sesiune LIVE de cumpărături cu AVON! Înscrie-te ca să profiți de reduceri