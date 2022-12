Schimbare la Antena 1! Alina Pușcaș nu prezintă „Te cunosc de undeva!”, ediția specială de Crăciun, alături de Pepe, ci Sore. Prezentatoarea a avut probleme de sănătate în ultima perioadă și a fost internată în spital, cel mai probabil acesta fiind motivul pentru care ea a fost înlocuită în emisiunea de la Antena 1.

În continuare, Andreea Bălan, Ozana Barabancea, Aurelian Temișan și Cristi Iacob rămân la masa juriului și sunt pregătiți să noteze momentele concurenților.

După un sezon încărcat de emoţie, încheiat săptămâna trecută cu desemnarea marilor câştigători – WRS şi Emilian, transforming show-ul de la Antena 1 revine sâmbătă aceasta, în Ajun de Crăciun, cu o ediţie specială – un regal al transformărilor spectaculoase, dedicat sărbătorilor de iarnă. Ediţia de sărbătoare va avea parte şi de un cuplu special de prezentatori – Sore şi Pepe.

„Mă bucur foarte tare că anul acesta am sărbătorit Crăciunul alături de Pepe şi invitaţii, unul si unul, din ediţia specială. Este o seară de Ajun fantastică, plină de surprize. După un sezon în care am simţit intens magia transformărilor, mă aflu pe scena Te cunosc de undeva! cu un alt rol!”, a declarat Sore.

Răzvan şi Dani, Iulia Albu şi nea Mărin, Carmen Brumă şi Mihail Pautov, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Adriana Trandafir şi Romică Ţociu şi Emi şi Cuza se vor întrece în transformări care mai de care mai spectaculoase şi vor aduce spiritul Crăciunului în casele românilor, în vreme ce Irina şi Răzvan Fodor au acceptat şi ei provocarea ruletei şi îi vor colinda de acasă pe telespectatori, în ajun de sărbătoare.

Michael Bublé & Blake Shelton – Home, Russel – Santa Claus is Back in Town, Dolly Parton & Kenny Rogers – Christmas Without You, Kylie Minogue & Rod Stewart- Santa Baby & Let It Snow, dar şi colinde tradiţionale româneşti vor fi aduse pe scena transforming show-ului de la Antena 1 în seara de Ajun, de la ora 20.00.

„Pe principiul: sunt alții și mai nebuni decât noi și au văzut combinația asta, de ce nu?!?“

În Ajunul Crăciunului, telespectatorii Antena 1 vor trăi magia sărbătorii într-o ediţie specială a transforming show-ului „Te cunosc de undeva!”. 6 cupluri de artişti născuți pentru spectacol vor aduce pe scena emisiunii un regal al transformărilor spectaculoase, pe 24 decembrie, de la 20.00, la Antena 1.

„Prima dată, am simțit teamă și reticență în legătură cu propunerea de a participa la ediția specială Te cunosc de undeva!“, a declarat Carmen Brumă, iar Mihail Pautov a intervenit imediat: „Prima dată a fost chiar cu negare! Am zis: «Cine? Noi?»“. Ulterior, Carmen Brumă a adăugat: „Acum suntem în faza de ușor entuziasm“. „Eu chiar sunt în faza în care știu că o să regret că s-a terminat. (…). Poate vom participa la următorul sezon Te cunosc de undeva!“, a mai precizat moderatorul emisiunii MediCOOL.

„Pe principiul: sunt alții și mai nebuni decât noi și au văzut combinația asta, de ce nu?!?“, a declarat râzând Iulia Albu, în timp ce nea Mărin a adăugat: „Un Berbec și cu o Leoaică nu pot să facă decât lucruri bune!“. Şi pentru Răzvan şi Dani propunerea a fost una surprinzătoare: „Eu nici acum n-am primit invitația, se pare că l-au chemat doar pe Răzvan, da am zis să nu vină singur… Sper să-l facă ren sau să fie spiridușul meu, eu, fiind Moș Crăciun“, a mărturisit Dani Oțil în spirit de glumă.

Răzvan Simion a precizat: „Am fost numit, n-am fost ales… dacă-i ordin, cu plăcere! E interesant, e a treia noastră participare la Te cunosc de undeva! O dată, am făcut playback, altă dată, am fost instrumentiștii de la ABBA și acum chiar avem versuri, cântăm live, avem coregrafie“, a mai glumit haiosul matinal.

