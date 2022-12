Alina Pușcaș, internată de câteva zile la spital. Ce a pățit: „Nu am știut că există așa ceva. Se pare că sunt rare cazurile”

De pe patul de spital, cu perfuzia în mână și vizibil slăbită, Alina Pușcaș a mărturisit prin ce clipe a trecut zilele acestea. „Nu am avut curajul până acum să vă fac un video, pentru că nu prea am avut putere. Am fost destul de căzută și de slăbită. Sunt încă aici, sunt tot conectată la perfuzii, Doamne ferește… bine că nu e vorba de aparate. Azi, pentru prima oară, mă simt mai bine”, a declarat ea pe Instagram.

Și a continuat: „Simt că trebuie să vă dau câteva detalii, pentru că mi-ați scris foarte mulți, inclusiv prieteni de-ai mei mi-au scris direct pe Instagram, reacționând la ceea ce mi s-a întâmplat, dincolo de WhatsApp, și nici nu am putut să răspund tuturor, pentru că mi-a fost greu. Nu a fost vorba de nicio răceală, nici de gripă, nici de Covid, nimic din zona asta.

Practic, toată nebunia a început în dimineața zilei de marți când începuserăm să filmăm finala Te cunosc de undeva, când am simțit practic în șold, ca un junghi, care, spre seară, probabil stând și prin frig, a început să se extindă pe spate și puțin în față, în zona coastelor. Cumva pe spate am crezut că e vorba de o chestie musculară, poate din cauza tocurilor, nu i-am dat foarte mare importanță.”, a declarat Alina Pușcaș pe rețelele de socializare, conform spynews.ro.

După investigații amănunțite la spital, medicii i-au dat vestea Alinei Pușcaș. Prezentatoarea are abces la rinichi, medicii i-au explicat că e o afecțiune destul de rară. „Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, brusc, fără să am o deteriorare a stării, pur și simplu, iar joi deja făceam febră. Am avut 41 cu 7 și constant 40, 41 iar, iar 40, nu mai prea răspundea organismul la tratamentul clasic pe care îl folosim în general când facem febră. Îmi reacționa pentru o oră și când mă ridicam din pat se activa îngrozitor de rapid”, a explicat vedeta.

„Am luat decizia să plec cât de repede, eram undeva la o cabană în afara Bucureștiului și am venit de urgență la Spitalul Militar din București și am făcut febră de genul ăsta, dar stăpânită mult mai bine cu perfuzii până ieri dimineață. Azi-noapte a fost prima oară când nu am mai făcut febră, Doamne ajută! Se pare că e vorba, de fapt, despre un abces pe rinichi. Eu nici măcar nu am știut că există așa ceva, se pare că sunt rare cazurile, dar… ”, a încheiat Alina Pușcaș.

Cum a ajuns prezentatoare la „Te cunosc de undeva”

În prezent, Alina Pușcaș e prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva”, care e difuzată în fiecare zi de sâmbătă, la Antena 1. Ea a povestit recent cum a primit propunerea. „Eu eram în Narcisa sălbatică, fusese un an și ceva pe post și la un moment dat s-a terminat bineînțeles. La momentul respectiv nu știam ce urma să fac, nu aveam nici cea mai vagă idee.

Cert este că la vreo 7-8 luni de la terminarea serialului, m-au chemat la un fel de interviu. Nici ei nu știau exact ce să-mi spună, cu ce se mănâncă emisiunea, ce ar trebui să fac, cum să fac, nici nu știam cum aș fi putut să dau un casting de emisiune, dacă nu aveam un scenariu, dacă nu aveam un partener.

Știu că primul test a fost cu Gabi Duțu, care era și partenerul meu în serial și se pare că nu ne-au plăcut împreună ca și prezentatori. Atunci l-am cunoscut și pe Seleși și a mai fost cineva, dar nu mai țin minte cine. Am avut vreo 3 variante de coprezentatori. Noi nu am putut să zicem mare lucru. Era o chestie absolut banală. Bine ați venit la primul sezon Te cunosc de undeva.

Eu sunt Alina, el este Cosmin sau cine era atunci și suntem pregătiți să vă arătăm ceva spectaculos. Nu a fost nimic altceva, pentru că nu aveam material, efectiv nu știam despre ce e vorba în acea emisiune”, a spus Alina Pușcaș pentru Impact.

