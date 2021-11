Are trei copii cu trei femei diferite, însă iubirea pentru ei este aceeași. Radu Ștefan Bănică împarte aceeași pasiune ca tatăl său, acum fiind student la actorie, iar Violeta îndrăgește, de asemenea, acest domeniu. Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică a participat la emisiunea „Te cunosc de undeva”, unde artistul nu a vrut să-l lase la început.

„Pe Ștefan al meu eu nu l-am lăsat la «Te cunosc de undeva». L-au chemat cu un an înainte și i-am zis «Bă, hai să ne gândim, ce statut ai tu? Ești băiatul lui Bănică. Nu vrei mai bine să intri la o facultate? Am statut de student sau te faci controlor sau te faci cosmonaut. Nu e mai bine decât băiatul lui Bănică?» «Ba da.» Și nu că a intrat la Teatru, a intrat primul la Teatru. Ca dovadă, m-a ascultat, a intrat la «Te cunosc de undeva» și era studentul la Actorie Radu Ștefan Bănică, parcă suna mai bine”, a povestit Ștefan Bănică.

Invitat în cadrul podcastului „Fain&Simplu”, artistul a recunoscut că în perioada pandemiei a pierdut mulți bani din cauza faptului că multe spectacole s-au anulat. Chiar și așa, Ștefan Bănică se consideră un norocos, pentru că a câștigat timp prețios alături de fiul său cel mic, Alexandru. Dacă din viața lui Radu și a Violetei a lipsit destul de mult atunci când aceștia erau mici, din cauză că era mereu plecat, acum apreciază altfel timpul alături de fiul său și al Laviniei Pîrva.

„Am pierdut niște concerte, niște concerte, niște bani, dar dacă m-ai pune să dau timpul înapoi, fără să spun că arta e viața mea, cred că nu aș face nicio schimbare din ultimii doi ani”, a spus Ștefan Bănică.

Ștefan Bănică: „Cine îmi mai dă mie înapoi anii pe care nu i-am petrecut așa cum aș fi vrut cu Ștefan, cu Violeta?”

Alexandru l-a ajutat pe Ștefan Bănică să nu intre în depresie în perioada pandemiei. El fiind obișnuit cu multe spectacole, acum s-a trezit într-o situație cu care nu s-a mai confruntat niciodată. Chiar Lavinia Pîrva declara recent că perioada de carantină i-a apropiat și mai mult, iar soțul ei s-a implicat în creșterea băiețelului.

„Am învățat că dacă pici într-o depresie, nu te ajută la nimic. Totdeauna trebuie să existe din orice o parte plină a paharului. La mine a fost că eu am stat cu copilul meu cel mic. Cu Alexandru am stat și asta a fost partea plină a paharului. Cine îmi mai dă mie înapoi anii pe care nu i-am petrecut așa cum aș fi vrut cu Ștefan, cu Violeta? Cu ăsta mic am stat, am stat doi ani jumate zi de zi, ceea ce este cel mai mare câștig. Dacă n-ar fi venit pandemia asta, n-aș fi atât de bogat pe cât m-a îmbogățit acest copil”, povestește artistul.

