Pe Internet au circulat zvonuri potrivit cărora Gabriela Cristea ar fi prezentat una dintre edițiile emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii”, în stare de ebrietate.

„Ieri, au început filmările pentru emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, Antena Stars, moderată de Gabriela Cristea, fapt care, se pare, ca ar fi fost sărbătorit de aceasta în exces. Astfel, la ora 19.00, Gabriela Cristea, moderatoare, totodată, și a emisiunii Mireasă – Capriciile iubirii, Antena Stars, a intrat în emisia live aflându-se într-o vizibilă stare avansată de ebrietate” este mesajul care circulă pe rețelele de socializare.

În timp ce Gabriela Cristea a ales să ignore speculațiile apărute în mediul online, soțul prezentatoarei a reacționat. Tavi Clonda susține că totul este o minciună și nu are de gând să lase lucrurile așa.

„Ce pot să zic? E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua! Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false… Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!”, a declarat Tavi Clonda pentru Click!, cu privire la acuzațiile care i se aduc soției sale.

„Soția mea nici măcar când e la noi în curte nu servește nimic”

Pentru playtech.ro, cântărețul a dezvăluit că Gabriela Cristea nu consumă alcool nici când este acasă, astfel că nu există varianta să fi băut la filmări.

„Soția mea nici măcar când e la noi în curte nu servește nimic, fiindcă nu se distrează așa. E cu totul fals. Nu am ce să zic, decât că ea e ok, fiindcă știe cine e… în ciuda acestei știri! Și eu sunt OK! Dar totuși te deranjează un pic când vezi astea, când apar astfel de lucruri, fiindcă asemenea știri erau mai de mult în arsenalul presei. Țin minte vremurile în care presa, anumite publicații, ieșeau cu tot felul de știri false. Acum ne mirăm că mai țin astea sau că au venit sau că au revenit. Nici nu mai știm, fiindcă au fost cândva folosită toată tevatura asta. Dar oricum, e foarte clar că nimic din ceea ce s-a scris pe tema asta nu este adevărat!”.

Și a continuat: „Repet pentru toată lumea: nici acasă nu bea. Puteam spune măcar ceva de genul „doar acasă bea”. Dar nu aș fi spus cum stau lucrurile. Nici nu se pune problema să bea! Nu are niciun trecut comun cu alcoolul. Nu a băut niciodată! Nu e genul ei și mai spun o dată, ea nu se distrează în acest mod! Sunt oameni care beau, iar alții care nu beau. Ea face parte din această ultimă categorie”.

„E vedetă, e mamă cu copii, cu familie! Suntem curați pe acest subiect”

Tavi Clonda susține că Gabriela Cristea refuză de fiecare dată când îi propunere să bea împreună un pahar cu vin. „Eu chiar m-am mai rugat de ea. I-am spus de mai multe ori să mai bea ceva cu mine, șă am și eu cu cine să dau noroc când sunt singur, dar nici pomeneală. Nu am partener la așa ceva, vă spun sincer!”, a indicat artistul.

„E un pic deranjant că mai apar asemenea informații, dar, cei care ne urmăresc, cei care ne apreciază și ne cunosc deja știu despre ce e vorba. Mai ales pe ea. E vedetă, e mamă cu copii, cu familie! Suntem curați pe acest subiect. O fi deranjant pentru unii când te uiți și vezi că după o viață întreagă nu poți să scrii mai știu eu ce lucruri despre anumiți oameni. Nu e plăcut, nu e deloc plăcut”, a conchis Tavi Clonda.

