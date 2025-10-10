Tensiuni între Smiley și Tudor Chirilă la „Vocea României”. Theo Rose a izbucnit în lacrimi

Vocea România (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Cred că tu ai avut capacitatea ca prin vocea ta, în seara asta, să creezi imagini – este ceva absolut senzațional. Eu sunt muzician de nevoie și actor la bază. Dacă sunt la Vocea României de atât timp este că, pentru mine, show-ul ăsta a devenit într-adevăr o pasiune imensă. Eu cred în întâlniri, chiar îmi doresc foarte tare vocea ta. Te rog mult de tot să vii în echipa mea”, îi va spune Tudor Chirilă unei concurente care va întoarce toate scaunele. 

Tensiunea din platou va crește însă în momentul în care Smiley va folosi super-block-ul împotriva lui Tudor Chirilă: „Realmente, dacă nu vii la mine în echipă, eu mor. Cred că posibilitatea să câștigi Vocea României e foarte mare pentru tine, real”. Nici Irina Rimes nu se va lăsa mai prejos: „Eu sunt gata să mă bat pentru tine cu toate armele. Ești fenomenală”. Care va fi însă decizia ei, aflăm în doar câteva ore.

Theo Rose, în lacrimi la Vocea României

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Încă de la începutul ediției, unul dintre concurenți va avea o interpretare a unei piese de-ale lui Smiley care va aduce lacrimi și în rândul antrenorilor: „De multe ori, emoțiile ne blochează când suntem pe scenă și trebuie să cântăm. Ne gândim că trebuie să cântăm și bine, să nu ne lăsăm copleșiți de emoție, deși cel mai important lucru de învățat din muzică și existența noastră ca artiști este să ne lăsăm copleșiți de emoții pentru că asta e ce avem, de fapt, de dat înspre oameni. Ne-am întors pentru că te-am auzit plângând în timp ce cântai și ne-am mai întors ca să-l felicităm pe Smiley pentru capodopera asta de piesă. Asta e o capodoperă – Smiley, ești minunat”, va spune Theo. 

Doar câteva ore ne mai despart de momentul în care muzica ne va aduce împreună. De la 20.30 putem urmări o nouă ediție spectaculoasă Vocea României. Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

5 știri by Libertatea - Actualitate: Dacia a lansat noul concept Hipster, iar Dumitru Dragomir, la un pas să scape după o mită de 3 milioane de euro
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
