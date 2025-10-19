În timpul audițiilor, juratul a pus o întrebare concurentei despre cele mai folosite cuvinte din viața sa: „Dacă mâine nu ai mai putea să vorbești și ar trebui să alegi doar 21 de cuvinte din viața ta, care ar fi acelea?”, a spus el la Pro TV.

Răspunsul lui Tudor Chirilă a atras imediat atenția lui Theo Rose și a determinat-o să facă glume pe seama acestuia.

„Eu încep așa: orizont, liniște, strângere, vânt, prăpastie, trestie, vârf, piatră, nesiguranță, trudă, rouă, șoim, lan, acoperiș, îmbrățișare, prieten. Astea au fost cuvintele mele”, a spus Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă adoptă un discurs poetic, plin de metafore, care poate părea greu de urmărit. Teo a reacționat imediat și spontan, evidențiind absurditatea anumitor alegeri precum „trestie” sau „șoim”. Mulți s-au amuzat pe seama afirmatiei făcute de Theo despre colegul ei.

„Dacă nu ai mai putea să vorbești la ce îți trebuie trestie? Dacă tu rămâi fără cuvinte?”, l-a întrebat Theo Rose pe Tudor Chirilă. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. El a spus nimic insinuând că e ceva acolo. Stătea așa în scaun și îl auzi „trestie”. Concurenta, de data asta a zis gata, a furat curent. Mă duc aici la pâine, apă, altele.

Când am auzit trestia…vă dați seama că și fata a rămas un pic un copac. Șoim, vânt, ce e aia? Noi în ultima vreme am fost obișnuiți cu acest gen de discurs de pare că zice ceva, dar nu zice nimic. Dar vorbește greu, e ceva elegant. A spus trestie”, a povestit Theo Rose la testimonial, în cadrul emisiunii.

