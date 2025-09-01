La Big Little Festival, Smiley i-a făcut pe părinți și copii să danseze împreună. Celebrul artist a întreținut atmosfera la festivalul care, după părerea copiilor, a fost un adevărat succes. Exclusiv pentru Libertatea, trei fetițe i-au luat interviu cântărețului. S-au transformat în reportere pentru câteva minute, au luat microfonul și i-au pus mai multe întrebări lui Smiley.

Smiley, intervievat de trei fetițe la Big Little Festival

Încântat de oportunitate, artistul a oferit răspunsuri inedite, a vorbit chiar și despre Josephine, fiica lui și a Ginei Pistol.

„Am aflat că îți petreci weekendul aici, la Big Little Festival. La ce activități ai fost până acum cu fiica ta Josephine?”, l-a întrebat una dintre fetițe. „Am fost la tobogane, la tiribombe și atât am apucat”, a spus Smiley în fața camerei de filmat.

Curiozitatea nu s-a oprit aici. Micile reportere au vrut să afle și despre prima experiență a lui Smiley cu muzica live. Când au întrebat câți ani avea la primul concert și cine susținea acel show, artistul a răspuns nostalgic: „Cred că la primul concert am fost la Holograf. Era mama fan și am devenit și eu după aia”.

Fetițele l-au întrebat apoi ce își dorește să facă cu fiica lui, dar nu a reușit încă. Smiley a răspuns cu sinceritate: „Cu fiica mea îmi doresc să fac orice, să ne jucăm în fiecare zi, să vedem lumea împreună, atât cât putem, și să o susțin în tot ce își dorește ea să facă”.

Dezvăluirile lui Smiley despre Josephine

Într-un moment mai amuzant, ele l-au întrebat și dacă ar fi putut fi altcineva în loc de Smiley. Răspunsul a venit firesc: „Mi-ar fi plăcut să fiu tot eu. Dacă n-aș fi fost cântăreț, ce mi-ar fi plăcut să fiu? Cred că mi-ar fi plăcut să lucrez în marketing. Că e tot un domeniu creativ”.

Discuția a trecut apoi pe latura de părinte: este sau nu un tată strict? „Spune-ne dacă ești un tată strict sau fiica ta reușește să te convingă rapid și să îi faci pe plac. Dacă da, ne spui, te rog, câteva dintre tehnicile ei?”, au zis ele. Smiley a explicat cu zâmbetul pe buze: „De ce? Vreți să le învățați și voi? Eu cred că deja le știți. Nu sunt tată strict, deocamdată fiica mea are doar patru ani și jumătate și face cam ce vrea ea cu mine. Dar nu tot ce vrea ea. Are tehnici subtile: «Vino, tati, să îți zic ceva la ureche. Dar îmi spui da, da?» sau «Hai să ne jucăm ceva». Mă ia de mână, îmi spune: «Tati, te iubesc. Hai să facem ceva împreună».”

Interviul exclusiv pentru Libertatea a fost plin de spontaneitate și voie bună, arătând că, dincolo de scena și hiturile care-l fac celebru, Smiley este un tată implicat și afectuos.

