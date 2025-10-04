Unde apare Daniel Pavel, după ce a fost roast-uit la PRO TV. Se întâmplă pe 4 octombrie și o are alături pe soția lui

Cuprins:
Pe lângă această emisiune, el a primit și un nou show pe care îl va prezenta începând cu anul 2026, în locul deja celebrului Survivor: „Desafio”. Însă până atunci Daniel Pavel este implicat și alte proiecte care nu au legătură cu televiziunea.
Lae Dreghici face o cascadorie la Alba Iulia
„Am avut o super vară plină și am în continuare evenimente de moderat, festivaluri în țară… Și, uite, o chestie foarte tare: împreună cu soția voi prezenta o super cascadorie, pe 4 octombrie 2025, cascadoria de la Alba Iulia. Lae Dreghici, cunoscut și ca Lae Cascadorul, face o cascadorie extraordinară. Cel care era în echipa lui Szobi Cseh! O să sară cu mașina peste niște lucruri și aia o să fie de tipul «american announcer».
4 octombrie 2025, Alba Iulia! Vreau să-l susțin. Lae e unul dintre cei vechi, un om care la 74 de ani nu înțelege de ce oamenii merg pe stradă când, ai putea cu mașina să sari peste stradă. Cam ăsta e omul! Și l-am cunoscut prin campionul Survivor de anul ăsta", a spus „Domnul Dan" în exclusivitate pentru Libertatea.
Noul show „Desafio” îi ocupă foarte mult timp
Întrebat dacă pe lângă „La bine și la roast” și „Desafio” îl vom mai vedea și în alte proiecte TV, prezentatorul a dezvăluit că acestea sunt de ajuns, pentru moment.
„În alte proiecte… Sunt de ajuns acestea, pentru că sunt foarte time-consuming. Foarte ingenioasa distribuirea mea, să zic, în ceva ce eu, ca om neamuzant în general, am fost pus să se râde de mine și cu mine, în show-ul «La bine și la roast». Am făcut obiectul unui tir încrucișat, așa, au tras în mine. Sunt unul dintre cei opt protagoniști roast-uiți. Chiar și cu soția mea, adică până și acolo s-a lucrat!
E o specie foarte dificilă de comedie. Pe social media, astăzi îți spun oamenii în toate felurile. Dar e interesant să-ți spună, unul la unul, niște oameni în costum, la Operă. Este exact unde nu te aștepți. Facem o convenție, să nu vorbim urât sau… Nu, nu s-a vorbit urât, dar s-a vorbit tăios, s-a tăiat… Am fost extrem de încântat că am fost parte din poveste. Și chiar zic eu că am ținut… Aveam și eu niște replici și nu le-am dat pe toate, le-am temperat. Cât să nu se supere oamenii”, a încheiat Daniel Pavel.
