Unde ne distrăm în 2022. Acestea sunt cele mai așteptate concerte și evenimente muzicale ale anului viitor în România

Și anul acesta a fost unul complicat, fără prea multe evenimente muzicale de amploare. Pandemia și variantele noi ale virusului, Delta sau Omicron, au blocat aproape toate marile concerte. Dar noul an aduce concerte-eveniment în România! Black Eyed Peas, Iron Maiden, Afrojack sau Marshmello sunt gata să facă un show fabulos pentru toți iubitorii muzicii de calitate.

Nu lipsesc cele mai tari festivaluri din Europa, care adună mii de fani din toate colțurile lumii. Untold, Neversea, Saga, Electric Castle și Summer Well sunt cele mai așteptate evenimente din 2022, care deja și-au anunțat artiștii care vor încinge atmosfera în mijlocul verii.

Sting (15 martie)

Muzicianul englez Sting va concerta în martie 2022 alături de basistul Joe Sumner, fiul său, în cadrul unui concert special „My Songs” în Cluj-Napoca, la Sala polivalentă BT Arena, pe 15 martie 2022, începând cu ora 19.00. Invitatul special Joe Sumner va fi și el prezent în Ardeal.

Biletele pentru concertul de la Cluj-Napoca și care pot fi cumpărate au preţuri cuprinse între 171 şi 441 de lei, la care se adaugă comisionul de emitere. Concertul „My Songs” al lui Sting este un spectacol exuberant şi dinamic, în care sunt interpretate cele mai cunoscute cântece ale sale, scrise de-a lungul carierei în care a câştigat 17 premii Grammy, atât cu The Police, cât şi ca artist solo.

Foto: EPA

Maluma (8 aprilie)

Juan Luis Londoño Arias, cunoscut drept Maluma, revine la București și a decis să pornească într-un turneu mondial de promovare a noului album, care se va încheia în vara anului viitor. Turneul va ajunge și-n România, astfel că Maluma va reveni în București, pe 8 aprilie 2022, cu ocazia unui eveniment ceva mai special ce va avea loc în Pavilionul central Romexpo. Pe lângă o serie de surprize pe care Maluma le va pregăti publicului român, conceptul noului turneu, ce are o scenă rotundă în mijlocul sălii, va face ca artistul să aibă o legătură mai apropiată cu fanii, iar evenimentul să fie în cele din urmă de neuitat. Cele mai ieftine bilete costă 194 de lei, iar cele de la categoria VIP sunt la prețul de 756 de lei.

Iron Maiden (26 mai)

Grupul heavy metal va concerta în aer liber, la Romexpo, iar cele 15.000 de bilete au fost deja puse în vânzare. Trupa germană Lord Of The Lost va cânta în deschiderea show-ului de la Bucureşti. Show-ul „Legacy” din 2022 va cuprinde piese de pe noul album de studio al Iron Maiden, lansat toamna aceasta, „Senjutsu”, precum şi compoziţii consacrate.

Iron Maiden, înfiinţată în urmă cu 46 de ani, este una dintre cele mai influente trupe rock din istorie, a susţinut concerte în faţa a milioane de oameni din întreaga lume şi a lansat 17 albume de studio, certificate cu platină şi aur. Grupul revine la Bucureşti cu cel mai recent material discografic, cel mai bine plasat disc al său în topul Billboard 200 – poziţia a treia, depăşind „Powerslave” şi „Number Of The Beast”.

Foto: EPA

SAGA Festival (3-5 iulie)

Festivalul va avea loc pe Arena Națională din București, însă zona de concerte va include și Parcul Național. Aici, organizatorii vor amenaja mai multe scene și vor pregăti surprize și secrete care așteaptă să fie deslușite.

Peste 200 dintre cei mai apreciați artiști internaționali și locali vor veni în 2022. Primii artiști din line-up anunțați sunt Afrojack, Marshmello, Timmy Trumpet, Black Coffee, Nicole Moudaber, Pan-Pot, Purple Disco Machine și Sickick. Mulți alți artiști vor fi anunțați la începutul anului viitor. Pentru general acces trebuie să plătiți 499 de lei, iar pentru un abonament VIP, 830 de lei.

Neversea (7-10 iulie)

Organizatorii au anunţat primele nume care vor fi prezente la acest festival, pe listă aflându-se Alan Walker, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Timmy Trumpet, Tujamo, W&W. Mai mult, scenele secundare vor găzdui artişti şi DJ-i din lumea techno, tech-house, house, deep house, ambiental, chill, electronic, dubstep, drum&bass, trap, hip-hop, rap, liquid sau retro.

Primii artişti anunţaţi pentru scenele secundare sunt BBNO$, Borgore, Dirtyphonics, Mahony, Netsky, Priku, Raresh, Sit şi Sublee B2B CAP. Organizatorii au precizat că fanii îşi pot asigura intrarea pe „The Island of Dreams” de pe neversea.com/tickets. Preţurile pornesc de la 104 euro + taxe. Abonamentele pot fi cumpărate şi în rate, exclusiv prin aplicaţia Extasy, care poate fi descărcată din Google Play pentru Android şi din iOS pentru iPhone.

Electric Castle (13-17 iulie)

Ca de fiecare dată, evenimentul va avea loc pe domeniul Banffy din Bonțida. Această ediție este reprogramarea celei din vara lui 2021. Astfel, biletele deja achiziționate vor fi valabile pentru ediția din 2022. Organizatorii au reușit să reconfirme headlinerii festivalului – Gorillaz, Deftones și Twenty One Pilots.

„Electric Castle este primul festival din România care a mutat muzica electronică și sunetele live ale concertelor pe scenele indoor sau în aer liber ale unui castel”, spun organizatorii. Abonamentul cel mai ieftin costă 649 de lei, iar cel mai scump se poate achiziționa cu 1.639 de lei, preț ce include și locul de cazare în camping.

Placebo (14 iulie)

Trupa britanică Placebo a programat un concert la Bucureşti pe 14 iulie 2022. Show-ul va avea loc la Romexpo, în aer liber. Placebo este o trupă rock alternativ, înfiinţată în Anglia, în 1994, de Brian Molko (voce, chitară, muzicuţă, claviaturi) şi Stefan Olsdal (bas, chitară, claviaturi, voce).

Grupul a trecut prin mai multe schimbări de componenţă, însă Molko şi Olsdal au fost prezenţe permanente. Placebo a colaborat de-a lungul timpului cu artişti precum David Bowie, Michael Stipe şi Justin Warfield şi a influenţat trupe ca My Chemical Romance şi Panic! at the Disco. Pentru acest concert sunt disponibile doar 9.500 de bilete.

Foto: EPA

Rock The City (16 iulie)

Trupele Kiss, Whitesnake şi Powerwolf vor concerta anul viitor la Bucureşti în cadrul festivalului „Rock The City”. Pe 16 iulie 2022, „Rock The City” va prezenta două legende ale muzicii rock – Kiss şi Whitesnake – aflate în turneul lor de adio.

Prezenţa grupului glam rock Kiss va fi o premieră pentru România. Trupa va conerta în cadrul „End Of The Road World Tour”, ce va încheia o carieră de 49 de ani, începându-și activitatea în 1973 la New York. Și trupa britanică Whitesnake îşi va încheia cariera live după o activitate de 44 de ani, sub numele sugestiv „The Farewell Tour”. În timp ce Powerwolf și-a început activitatea în 2004 şi, de la an la an, a reuşit să câştige noi fani. Concertele vor avea loc în parcarea A din complexul Romexpo.

Nightwish (1 august)

Trupa symphonic metal Nightwish va concerta la Bucureşti anul viitor în cadrul turneului „Human: II Nature” prin care îşi promovează cel mai recent album, lansat în 2020. Concertul e programat să aibă loc pe 1 august 2022, la Romexpo. În mai mult de două decenii de activitate, Nightwish a lansat nouă albume compuse, în mare parte, de fondatorul Tuomas Holopainen.

Pentru show-ul de la Bucureşti vor fi puse în vânzare 10.000 de bilete. Evenimentul va avea loc în conformitate cu regulile în vigoare la momentul respectiv. În prezent, Nightwish e compusă din Tuomas Holopainen – clape, Emppu Vuorinen – chitară, Jukka Koskinen – bas, Troy Donockley – instrumente tradiţionale, Floor Jansen – voce şi Kai Hahto – tobe.

Nightwish. Foto: EPA

Untold (4-7 august)

Unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume își va deschide porțile și în 2022. Organizatorii au început deja pregătirile pentru cea de-a șaptea ediție care va veni cu povești și personaje noi.

Ca și în edițiile trecute, participanții vor avea parte de experiențe inedite, se vor bucura de genuri muzicale diverse, de la live acts la show-uri EDM, pop, house, techno, tech-house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, hip-hop, trip-hop, trance, tribale, reggae și multe altele. Primele abonamente au fost puse în vânzare, iar cel mai ieftin costă 129 de euro + taxe, iar cel mai scump, 340 de euro + taxe. În 2021, Untold a fost singurul mare festival de muzică din Uniunea Europeană care a avut loc și a adus în România cel mai bun line-up al anului.

Summer Well (12-14 august)

Festivalul se va desfășura la Domeniul Știrbey din Buftea, iar prima trupă anunțată care va cânta este Arctic Monkeys.

„Faptul că Arctic Monkeys vor cânta anul viitor la Summer Well reprezintă un eveniment muzical major al verii viitoare și răspunsul la cerințele venite de-a lungul anilor din partea publicului nostru. În orice sondaj pe care l-am făcut în ultimii ani, Arctic Monkeys au fost mereu artiștii de pe primul loc în topul preferințelor”, a transmis John Varbiu, unul dintre organizatori. Primele abonamente au fost deja puse în vânzare. Ele pot fi achiziționate de pe summerwell.ro, la prețul de 375 de lei + taxe de booking pentru o perioadă limitată.

Arctic Monkeys. Foto: EPA

Forever Hit (20 august)

Cei mai reprezentativi artiști ai muzicii anilor 80 și 90 vor concerta pe Arena Națională, Forever Hit fiind unul din primele festivaluri de după restricții ce are pe același afiș muzicieni din întreaga lume. Alphaville, Dr. Alban, SNAP!, Ice MC, Sandra, Haddaway, Nana, C-Block, Tehnotronic, Londonbeat, Jenny (Ace of Base), Boney M, No Mercy, Captain Hollywood Project, Modern Talking ori Mr President și-au anunțat prezența la București. Toate cardurile de acces achiziționate rămân valabile pentru 2022.

Uriah Heep (27 octombrie)

Trupa rock Uriah Heep va marca jumătate de secol de existenţă printr-un turneu care ajunge şi la Bucureşti, în octombrie 2022. Grupul britanic va cânta la Sala Palatului pe 27 octombrie. Trupa a fost înfiinţată la Londra, în 1969, şi este considerată una dintre cele mai importante formaţii rock ale anilor 70. De-a lungul anilor, Uriah Heep a susţinut concerte şi turnee în întreaga lume, a lansat 24 de albume de studio, iar cel mai recent este „Living The Dream”, apărut în 2018. Trupa va concerta la Sala Palatului din București.

Celine Dion vine abia în 2023!

Concertul din cadrul turneului „Courage World Tour”, programat inițial să aibă loc pe 29 iulie 2020 la Arena Națională din București și amânat ulterior pentru 25 iulie 2021, va fi reprogramat în contextul pandemiei de Covid-19 pe 11 iunie 2023! Celine Dion a declarat: „Eram foarte nerăbdătoare să vă întâlnesc pe toți în Europa în această vară, dar, din păcate, din cauza situației mondiale, lucrurile s-au tot amânat. Suntem foarte bucuroși pentru spectacolele pe care le vom putea ține în 2023 și de-abia aștept să vă văd în sfârșit!”. Toate biletele achiziționate își păstrează valabilitatea.

Foto: colaj EPA

