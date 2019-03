Valentina Pelinel a născut! Blonda a adus pe lume gemenele lui Cristi Borcea în această dimineață

În vârstă de 38 de ani, Valentina Pelinel a născut gemene azi, de Mărțișor. Micuțele au venit pe lume într-o clinică privată din București.

Valentina Pelinel a născut la ora 8:30. Fiecare dintre gemene va purta numele Maria, dar va avea și un alt prenume, diferit.

„Maria o să fie un nume, evident şi un nume de sfânt. Vor fi amândouă Maria. (…). Aveam două pătuţuri de la sora mea care are tot gemene. A apărut o ocazie, mi-a plăcut un proiect şi o să transform camera într-una de prinţese”, spunea Valentina Pelinel într-un interviu.

Potrivit unor surse apropiate familiei, Cristi Borcea a scos din buzunar, pentru nașterea gemenelor lui, 10.000 de euro. Imediat după ce a născut soția sa, Cristi Borcea i-a trimis soției sale un buchet imens de trandafiri roșii, prin intermediul șoferului său.

Cristi Borcea a spus, fericit, că de 1 martie a primit două mărțișoare.

Fostul model mai are un copil cu omul de afaceri Cristi Borcea, care se află la închisoare. Este vorba de un băiețel care se numește Milan, care a venit pe lume tot când tatăl său se afla după gratii. Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo.

Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri. Fostul acţionar dinamovist se întoarce în spatele gratiilor la jumătate de an după ce a fost eliberat condiţionat. În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 30 septembrie a anului trecut, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.

