Carmen Grebenișan a explicat că fiul ei are 2,9 kilograme și este deja coborât pe canal, fără cordonul ombilical în jurul gâtului. Influencerița este însărcinată pentru prima dată și a acumulat 14 kilograme pe parcursul sarcinii.

„Vă dau un mic update de azi de la doamna doctor: sunt șanse mari de tot ca bebele să vină mai repede de data de 14 octombrie). Doamna doctor mi-a recomandat să stau mai relaxată săptămâna asta pentru că sunt șanse să nu mai prind weekendul viitor fără bebe, a zis că nu garantează dar așa arată situația. Are 2,9 kg(eu am 70, pornind de la 56).

E pe canal deja, coborât tare de tot, fără cordon în jurul gâtului, colul scurtat și simt curenți puternici la inghinal. Contracțiile încep să de simtă ca niște dureri menstruale. O săptămână mai stă sigur, iar după, oricând e bine primit. M-am entuziasmat tare de tot, ce sentimeeent”, a scris Carmen Grebenișan în mediul online.

Carmen Grebenișan se află pe ultima sută de metri cu sarcina, iar în curând, fosta concurentă de la Asia Express va aduce pe lume un băiețel. Influencerița i-a amenajat deja camera și a postat pe contul de socializare primele imagini.

Pentru decor, vedeta a ales tonuri de bej și alb, pentru a crea o atmosferă liniștitoare. De asemenea, Carmen Grebenișan s-a pregătit cu o masă de înfășat și cu spații de depozitare, unde hainele celui mic sunt deja puse la locul lor.







