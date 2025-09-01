Pentru decor, vedeta a ales tonuri de bej și alb, pentru a crea o atmosferă liniștitoare. De asemenea, Carmen Grebenișan s-a pregătit cu o masă de înfășat și cu spații de depozitare, unde hainele celui mic sunt deja puse la locul lor.
„Mai avem de luat cădița, pătuțul și câteva detalii, dar sunt deja super încântată”, a scris vedeta, vizibil emoționată.
De asemenea, Carmen Grebenișan a mai dezvăluit că intenționează să angajeze o bonă care să aibă grijă de copil, atunci când ea și partenerul ei vor fi ocupați.
Carmen Grebenișan și soțul ei, Cristi, au aflat într-un mod inedit și emoționant că vor deveni părinții unui băiețel. Emoțiile au fost puternice pentru cei doi.
Cei doi au ales să afle sexul bebelușului într-un mod original, departe de tradiționalele petreceri grandioase care circulă în mediul online.
Într-un cadru restrâns și intim, cuplul a pus în scenă o dezvăluire simbolică, plină de emoție. Cu ochii acoperiți de eșarfe albe și îmbrăcați în ținute lejere, formate din tricouri albe și blugi, Carmen și Cristi s-au pictat reciproc cu vopsea colorată, fără a ști ce nuanță folosesc. La final, momentul adevărului a venit odată cu ridicarea eșarfelor: culoarea albastră le-a dezvăluit că urmează să devină părinții unui băiețel.
„Împliniți”, a scris Carmen Grebenișan pe rețelele de socializare, alăturând fotografii cu zâmbete largi și îmbrățișări pline de iubire. Gestul simplu, dar profund, a fost gândit pentru a reflecta personalitatea caldă și atentă a celor doi, care au ales să păstreze emoția momentului doar pentru ei, împărtășind ulterior bucuria cu familia și fanii.
